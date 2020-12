Uutissuomalaisen debatti: Tästä syystä Suomi on selvinnyt pandemiasta muita paremmin: "Vaikka jupisemme ja purnaamme, osaamme tiukan paikan tullen luottaa toisiimme", kirjoittavat Mikkelin ja Kuopion piispat ja avin ylijohtaja

Suomi on maailman viidenneksi paras maa asua koronaviruksen kannalta. Näin arvioi uutistoimisto Bloomberg 24.11. julkaisemassaan listauksessa ”Parhaat ja pahimmat maat koronaviruksen aikaan”. Peräti 53 valtiota käsittävässä listauksessa oli otettu huomioon sekä taudin että talouden hoito.

Vaikka vielä ei ole viisasta julistaa lopullisia voittajia ja häviäjiä, iso kuva on selvä: Suomi on tähän mennessä yksi parhaimmin pandemiasta selvinnyt maa.

Muita onnistujia ovat esimerkiksi Japani, Norja ja Tanska. Vaikka Ruotsi on kompastellut koronan hoidossa, sekin oli listalla korkealla (16). Islantia ei arvioitu. Miten tämä onnistuminen selitetään?

Syitä lienee monia. Suomi on harvaan asuttu maa. Onnistuimme rajoittamaan rajaliikennettä ajoissa. Meillä on korkea koulutustaso, hyvät yliopistot, toimivat sairaalat ja tehokas tiedonvälitys.

Väitämme, että onnistumisen juurisyyt ovat vielä syvemmällä kulttuurissamme. Keskeisimpiä näistä juurisyistä on luottamus.

Japanille ja Pohjoismaille on tyypillistä, että kansalaiset kykenevät toimimaan kurinalaisesti ja kantamaan vastuuta itsestään. Ihmiset myös luottavat sekä toisiinsa että keskeisimpiin instituutioihin muita maita enemmän.

Suomi on luottamusyhteiskunta. Vaikka jupisemme ja purnaamme, osaamme myös tiukan paikan tullen luottaa toisiimme ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, kunhan ne vain perustellaan selkeästi.

Kurinalaisuutta, kuuliaisuutta, kansalaistottelevaisuutta tai esivaltauskollisuutta on usein pilkattu ja pidetty paheena. Sokea alamaisuus onkin vaarallista. Väärille vallanpitäjille ei pidä alistua.

Mutta kun pitkittynyt ja kaikkia rasittava kriisi iskee päälle, kriisistä selviämisen kannalta on ratkaisevaa, tuntevatko kansalaiset viranomaisiin luottamusta vai epäluottamusta.

Pandemian hoito kirkastaa sen, minkä veteraanisukupolvet oppivat sodan raskaina vuosina: luottamus toisiin tekee meistä vahvempia.

Bloombergin listan mukaan koronataistelussa menestyneiden maiden joukkoon kuului diktatuureja, kuten Kiina ja Vietnam. Epäonnistujien joukossa taas oli demokratioita, kuten Iso-Britannia ja USA. Tämä ei silti tarkoita, että kriisien hoidossa diktatuurit toimivat ketterästi ja demokratiat jähmeästi.

Demokratia toimii kriisissäkin, mikäli ihmiset tuntevat kuuluvansa yhteen. Demokratia yskii, jos kansakunta on jakaantunut. Voiko olla sattuma, että korkean polarisaation maissa Brasiliassa, Ranskassa ja USA:ssa myös koronakuolemat ovat korkealla?

Viime viikkojen aikana ilmapiiri vaikuttaa muuttuneen aiempaa hermostuneemmaksi myös Suomessa. Lehtiotsikot kertovat, että ratkaisujen sijasta etsitään nyt enemmänkin syyllisiä.

Suomen menestystekijöihin kuuluu myös, että viranomaiset luottavat toisiinsa. Olemme itse kokeneet tämän viranhoidossamme: eri instituutiot ja viranomaiset tuntevat toisensa ja haluavat ponnistella yhdessä ihmisten hyväksi. Keskinäisestä kateudesta ja kampituksesta kärsisivät lopulta kaikki.

Kansalaisten oikeudet ovat viranomaisten velvollisuuksia. Siksi on tärkeää, että eri instituutiot luottavat toisiinsa ja ponnistelevat yhdessä tukeakseen kansalaisia.

Luottamus rakennetaan arjessa ja rauhan aikana. Olennaista on, että jokainen voisi kokea: minun arvoni tunnustetaan, minulla on mahdollisuus tulla kuulluksi, minua pyritään kohtelemaan reilusti. Jos sairastun, minut hoidetaan. Jos joudun talousongelmiin, en jää yksin, vaan minulla on mahdollisuus saada tukea.

Yhtä tärkeää ovat ihmisten omat valinnat. Ne heijastavat vastuuta, hyväntahtoisuutta ja toisten huomioon ottamista silloinkin, kun lakia tai viranomaismääräystä ei ole olemassa.

Kirjoittajat ovat Kuopion hiippakunnan piispa, Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja ja Mikkelin hiippakunnan piispa.

