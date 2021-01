Uutissuomalaisen debatti: Dosentti Markku Ruotsila: Joe Biden ei onnistu yhdistämään yhdysvaltalaisia – "Sydänmaiden kapina on vasta alussa"

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin yritys kansakunnan yhdistämiseksi on tuhoon tuomittu.

Tammikuun 6. päivän tapahtumat ovat räikeimmällä mahdollisella tavalla paljastaneet koko maailmalle Yhdysvaltojen syvän kahtiajaon. Enää ei voi kukaan pitää yllä kuvitelmaa polarisaatiosta vain historian vääjäämättömän kaaren hetkellisenä vääristymänä.

Yhdysvaltojen kongressiin rynni vain pieni osa presidentti Donald Trumpin puolesta järjestetyn marssin yli puolesta miljoonasta osanottajasta. Mukana oli myös äärivasemmistolaisia levottomuuksien lietsojia, mutta päävastuu selvästi ennalta suunnitellusta väkivallasta on äärioikeiston.

Häviävän harva Trumpia äänestäneistä yli 74 miljoonasta kuuluu tähän äärioikeistoon. Mutta sen väkivalta on ilmentymä paljon laajemmasta huolesta – syvästä eksistentiaalisen uhan tuntemuksesta – jonka demokraattien vaalivilppiepäilyillä sävytetty valtaanpaluu ja vaalilupaukset ovat synnyttäneet puolessa kansakuntaa.

Ennusmerkit oli nähtävissä jo pitkään, mutta niistä ei suostuttu raportoimaan Suomessa.

Esimerkiksi mielipidemittaustoimisto Rasmussenin marraskuisesta kyselystä paljastui, että yhtä moni yhdysvaltalainen pitää Joe Bidenin kannattajia maansa suurimpana vihollisena kuin jotakin vierasta maata. Trumpin kannattajia pitää samanlaisena uhkana vain hieman harvempi.

Yksinkertaisesti sanottuna kaikki luottamus on kadonnut maan pääpuolueiden ja niiden kannattajakuntien väliltä. Kumpikaan ei pidä toista enää oikeasti amerikkalaisena vaan oikean amerikkalaisuuden tuhoajana – ”Amerikan varastajana”, kuten Trumpin kannattajat kongressin pihalla huusivat.

Näille tuntemuksille on syynsä ja juurensa pitkän aikavälin kehityskuluissa. Trump ei ole sanoillaan tunkenut näitä tuntemuksia kannattajiensa päähän. Hän on vain ilmiömäisesti osannut sanoittaa sen, mitä puolet kansasta – 74 miljoonaa äänestäjää, yli 90 prosenttia republikaaneista, ehdoton enemmistö maaseudun ja pikkukaupunkien asukkaista – tunsi jo kauan ennen hänen nousuaan.

Ajatuksia, arvoja ja tunteita ei voi tappaa tukahduttamalla niiden julkituontia.

Trumpin voitto 2016 oli näiden Yhdysvaltojen sydänmaiden ihmisten kapinan alkusoitto, ei suinkaan päätös. Häntä äänestäneet halusivat vain huutaa: riittää! Haluamme maamme takaisin! Emme halua olla muukalaisia omassa maassamme! Trumpin vuodet olivat heille uutta toivontäyteistä kultaista aikaa, sillä Trump todellakin lunasti lupauksensa. Ja sitten kaikki menetettiin – vilpillä, heistä 80 prosenttia uskoo.

Kyse on periaatteista, arvoista, uskosta, tunteista ja vakaumuksista. Kyse on kahdesta täysin erilaisesta käsityksestä siitä, mikä tekee elämästä ihmisarvoisen ja mikä on hyvän yhteiskunnan olemus. Noin puolet amerikkalaisista haluaa vain olla rauhassa, säilyttää perinteisen elämäntapansa, menestyä omalla työnteollaan, luottaa Jumalaan ja vapaaseen markkinatalouteen, ajatella omia ajatuksiaan ja puhua omantuntonsa mukaan ilman nimittelyä mielenvikaisiksi, rasisteiksi, fasisteiksi tai nais- ja homovihaajiksi.

Toinen puoli Amerikkaa taas uskoo, että valtion tulee hoivata ja huoltaa kehdosta hautaan, opastaa ajattelemaan ”oikein” ja rangaista ”vääristä” sanoista, ostaa veroilla ja velalla aina uusia etuisuuksia, kahlita elinkeinoelämää sääntelyllä ja voimauttaa etnisiä ja sukupuolivähemmistöjä sekä maahanmuuttajia.

Tällä puolella Amerikkaa oli valta kovin kauan, ja toinen puoli tunsi olonsa tukahdutetuksi ja maansa varastetuksi.

Ja mitä nyt tapahtuu?

Konservatiivisesti ajattelevilta ollaan viemässä pääsy sosiaaliseen mediaan. Heitä ollaan erottamassa työpaikoiltaan ja heidän pankkitilejään ollaan sulkemassa. Demokraattipuolueesta vaaditaan julkista puhetta sensuroivan valtiollisen viraston perustamista. Valtiollisen PBS-televisioyhtiön edustaja ehdotti Trumpin kannattajien lasten eristämistä uudelleenkoulutusleireihin.

Tätäkö on moderni länsimainen demokratia? Tätäkö on elää oikeusvaltiossa? Ainakin ovat täten todentumassa juuri ne eksistentiaaliset uhkakuvat, joiden takia sydänmaalaiset alun perinkin pelkäsivät demokraattien valtaantuloa.

Kyse on kahdesta täysin erilaisesta käsityksestä siitä, mikä on hyvän yhteiskunnan olemus.

Tällä tiellä tulee vain lisää kapinoita, sillä ajatuksia, arvoja ja tunteita ei voi tappaa tukahduttamalla niiden julkituontia, ei Yhdysvalloissa eikä Suomessa.

Juuri siksi halusi Axios/Ipsosin viimeviikkoisessa mielipidekyselyssä peräti 92 prosenttia Trumpia äänestäneistä hänet ehdolle vastakin. Vain yksi prosentti kannatti yritystä syöstä hänet vallasta ja 96 prosenttia katsoi hänen tekevän republikaanipuoluetta entistä paremmaksi. Tuo puolue voi menestyä vain hyväksymällä ja sulauttamalla itseensä näin ajattelevat yli 70 miljoonaa amerikkalaista.

Toisin kuin ylimielinen, suvaitsematon vihervasemmistoeliitti kuvittelee, enemmistö yksinkertaisesti ei ole heidän projektinsa kannalla, ei Yhdysvalloissa eikä muualla. Se ei mene läpi. Vastaan tullaan panemaan vastakin.

Joe Bidenin usein toistama halu yhdistää kansakuntansa on toisin sanoen tuhoon tuomittua. Kauniit sanat eivät voi tuota tulosta tuottaa, kun kerran puolet kansakunnasta ei voi mitenkään hyväksyä hänen politiikkaansa ja maailmankuvaansa. Biden voisi välttää raivokkaan vastareaktion vain kieltäytymällä lunastamasta puolueensa vaalilupauksia, mutta silloin hän raivostuttaisi omansa.

Ulospääsytietä ei ole. Sydänmaiden kapinalle on tulossa jatkoa.

Kirjoittaja on Yhdysvaltojen historiaan erikoistunut dosentti.