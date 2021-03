Uutissuomalaisen debatti: Vattin ylijohtajan mukaan sote-rekisterit ovat suomalainen öljylähde – "Mahdollisuuksia satojen miljoonien säästöihin"

Suomessa on ainutlaatuinen sote-alan rekisteritieto. Sen hyötykäyttö on yhä lapsenkengissään.

Talouden arviointineuvosto kirjoittaa uudessa raportissaan, että julkisen talouden velkaantuminen on vakavasti otettava asia. Samaa viestiä on kuultu myös muualta. Velkaantumisen keskeinen syy on julkisen sektorin kulujen kasvu, jolle ei varsinaisesti näy loppua. Maamme väestörakenne muuttuu, väki vanhenee – on selvää, että erityisesti julkisesti rahoitetuilla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksilla on paine pikemminkin nousta kuin laskea. Rekisteriaineistojen tutkiminen on osoittanut, että sote-kustannukset keskittyvät syntymän lisäksi nuoruuteen ja vanhuuteen. Lasten ja työikäisten kustannukset ovat matalampia. Nuorilla korkeita kuluja aiheuttavat muun muassa mielenterveysongelmat ja vanhuksilla ikääntymisen tuomat sairaudet ja hoiva.