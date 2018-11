Mikkelin Möyhentäjä: Mikkeliin kannattaa kyllä perustaa ravintoloita ja baareja — Se kannattaa kuitenkin tehdä kunnolla tai sitten ei ollenkaan

Mikkelin Möyhentäjä on huomannut, että kaupunkiin on perustettu viime vuosina paljon hyviä ravintoloita, kahviloita ja baareja.

Kun keskustelee ihmisten kanssa Mikkelin ravintolaelämästä, kuulee usein väitteen jonka mukaan täällä ei ravintolan pito kannata kuin osuuskaupalle.

Kun eivät ihmiset missään käy eikä kukaan pärjää isolle toimijalle. Ja niin edespäin.

Millaisesta ravintolasta tulee niin legendaarinen, että sitä muistellaan vuosikymmeniä sen lopettamisen jälkeenkin?

Minulla on eri näkemys. Havaintojeni mukaan Mikkelissä on hyvinkin kannattavaa tehdä ravintola-alan juttuja, jos tekee fiksusti. Miettii, millainen ravintola, kahvila tai baari täältä puuttuu ja millaista asiakkaat kaipaisivat.

Tältä pohjalta Mikkeliin on viime vuosina perustettu ainakin menestyksekäs, omaleimainen hampurilaisgrilli, laatuisa olutravintola, hieno keskustakahvila, hyvä nepalilaisravintola ja monta kelpoa lounaspaikkaa. Yksityiseltä pohjalta.

Lounaspaikat todistavatkin, ainakin toistaiseksi, vääräksi väitteen siitä, että vain ketjutoiminta kannattaisi. Samaan tahtiin kun tänne on perustettu paikallisia ravintoloita, on yksi iso ketju täältä hiljalleen vetäytynyt.

On tänne perustettu myös ravintoloita, joille ei ole ollut tilausta. Ne ovat hävinneet katukuvasta aika nopeasti.

Samalla moni perinteinen paikka pitää pintansa vuosikymmenestä toiseen. Niillä on oikeasti jotakin tarjottavaa. Sellaista asiakaskunnan arvostamaa hyvää, jota ei kannata muuttaa vain muutoksen vuoksi.

Ravintola-ala on minulle tuttu pelkästään asiakkaan näkökulmasta. Tiskin tältä puolelta on ollut helppo havaita, että jos ravitsemusliike on miettinyt toimenkuvansa perusteellisesti, se positiivista nostetta alkumetreiltä lähtien.

Silloin tulee hyvä fiilis piipahtaessa, vaikkei ihan baarin kohderyhmään kuuluisikaan. Näkee, että nämä ovat oikealla asialla ja miettii, että toivottavasti porukka tänne löytää.

Ravintolabisnes on niin raaka ala, varsinkin Mikkelin kokoisessa kaupungissa, että kaikkia sen alan uskalikkoja on syytä kunnioittaa. Kun kuuntelee alan ihmisten juttuja, arvostus nousee.

Siinä on oltava valmis pitkiin päiviin ja öihin, sekalaisiin töihin ja omattava myös erittäin pitkä pinna, monessakin suhteessa. Eikä raisuinkaan omistautuminen takaa sitä, että homma lähtee liitoon. Ei onnistuisi minulta tuommoinen.

Millainen sitten on hyvä ravintola? Ja millaisesta ravintolasta tulee niin legendaarinen, että sitä muistellaan vuosikymmeniä sen lopettamisen jälkeenkin?

Ruokien ja juomien on tietysti syytä olla kunnossa. Se on sanomattakin selvää. Mutta vielä tärkeämpää on paikan henki.

Minä muistan, millaista oli syödä Särvinsopissa. Siellä oli mukava tunnelma. Muistan myös Holvin huippuajat Harman perheen omistuksessa. En harmikseni heitä koskaan tuntenut, liian nuori kun olen, mutta moni mikkeliläinen sai ravintoloitsijoista elinikäiset ystävät.

Muistan myös, millaista oli mennä Kahveriin ja Stoppariin. Niihin tietysti mentiin, koska kaikki kaveritkin niin tekivät, mutta kyllä niiden paikkojen henkilökuntakin oli tunnelmaa luomassa. Portsareita myöten.

Jos ei muuten niin pitkäpinnaisella suhtautumisella meidän touhuihimme. Kaikki ei ehkä aina mennyt ihan pelikirjan mukaan, mutta pahalla ei muisteltu puolin eikä toisin. En liioittele yhtään kun sanon, että Stoppari oli 1980-luvun ajan minun olohuoneeni. Kun ei niissä sen ajan kämpissä edes sellaista oikein ollut.

Sitä henkeä ja tunnelmaa on vaikea pukea muutamaksi sanaksi. Jotenkin mielen päälle nousee kuitenkin sellainen, että noissa hyvissä paikoissa koki olevansa arvostettu ja hyväksytty. Hyvä asiakas, vaikkei aina olisi pitkään viihtynyt eikä paljoa ostanut.

En ole noiden vuosien jälkeen samanlaista kokenut. Cumulus-hotellin Tiffany pystyi vähän aikaa samaan. Sitten taisin kyllä jo kasvaa ulos niistä kuvioista.

Sen ajatuksen olen kuitenkin koettanut vanhetessakin säilyttää, että olen koettanut ravintolapalveluja käyttää sen minkä lompsa ja ajankäyttö on periksi antanut.

Ravintolahommiin kun pätee se sama juttu mikä muihinkin palveluihin; jos niitä käytetään, niitä myös riittää. Siksi Mikkelin ravintoloissa, baareissa ja kahviloissa on syytä käydä. Kuuluivat ne ihan kenelle tahansa.