Mikkelin Möyhentäjä: Eläköön taas kerran se yhden kirjaimen ero — sillä saadaan Reijo Taipale Viroon ja Katri Helena bilettämään ankarasti Mikkelin Möyhentäjä väänteli tällä kertaa suomalaisia iskelmäsuosikkeja vähän toisenlaisiksi muuttamalla nimestä yhden kirjaimen.

Vähän aikaa sitten vääntelin suomalaisia rock-klassikoita uusiksi. Sovelsin some-kiertojuttujen ideaa, jossa on muutettu kirjan tai elokuvan merkitys kokonaan toiseksi vaihtamalla nimestä yksi kirjain.

Tiedättehän te; muunnetaan vaikka Kummisetä Pummisedäksi tai tehdään Lomasta Lama.

Sen ensimmäisen version voitte käydä lukemassa tästä.

Näiden ajatusten siivin haluan toivottaa kaikille oikein laadukasta, dynaamista, innovatiivista ja aktiivimallista uutta vuotta.

Oli pakko soveltaa menetelmää myös suomalaisen iskelmän rakastetuimpiin kultajyväsiin.





Olavi Virta: Homeinen kuu. Usein on aprikoitu sitä, onko kuu juustoa. Sleepy Sleepers pohti aikoinaan sitäkin onko se jopa kuttaperkkaa saatana. Legendaarisimman suomalaisen laulajatähden klassikko todistaa kuun olevan peräti homejuustoa, parasta Roquefort-laatua. Sinihome antaa kuulle sen aavemaisen hohteen huuruisen kylminä Suomen pakkasöinä.



Kirka: Hutki lyö. Pehmeän imagon ja herkkien tulkintojen takaa löytyy pimeä puoli. Sadomasokismia ja alistumista varhaisella K18-singlellä, joka on syystäkin unohdettu kaikista laulajan virallisista diskografioista.



Reijo Taipale: Sakumaa. Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa josta saa halpaa olutta. Unto Monosen vähemmän tunnettu mestariteos kertoo suomalaisesta kaukokaipuusta ja siitä, kuinka sitä lääkitään 5,2-prosenttisella aalekokilla. Laine liplattaa onnen kaukorantaan, kun olutkärryjä taitellaan toimintakuntoon.



Danny & Armi: Tahdon olla sulle höllä. Ymmärtävä ja lämminhenkinen parisuhdetarina. Elämää nähnyt, ikääntyvä mies tiedostaa itseään huomattavasti nuoremman naisensa tarpeet eikä vaadi tältä ehdotonta sitoutumista. Teksti soveltuu laulettavaksi myös uusien nuorten duettokumppanien kanssa.



Tapani Kansa: R-A-M-A-S. Vaatimattoman ja siitä syystä suuresti rakastetun iskelmätähden koruttoman suorasanainen, mutta vauhdikkaan tanssittava tilitys työuupumuksestaan.



Eija Sinikka: Siitä vain. Sukukypsän iän saavuttanut nainen lähestyy miestä todella vakavamielisessä pariutumis- ja perheenperustamistarkoituksessa. Iskurepliikki ei tästä suoremmaksi muutu.



Marion: Lakkaus on hellyyttä. Maaseutuhenkisessä balladissa taloon naitu reipas nuorikko lunastaa paikkansa perheessä höyläämällä ja lakkaamalla tuvan karkealautaiset penkit. Juoppo ja saamaton isäntä ei ole saanut hommaa tehtyä, vaikka talon naisväki on siitä vuositolkulla huomautellut.



Fredi: Avaa sydämesi mulli. Rehellisen elämänmakuinen työläistarina. Mikkelin Karjaportin osuusteurastamon vikkelin veitsimies käy läpi uraansa linjastolla, jossa eteläsavolainen lihakarja muuntui vauhdilla maukkaiksi eineiksi. Eikä tarvitse kysellä, missä on pihvi.



Merja Rantamäki: Mä mistä löytäisin sen laukun. Stressaantuneen perheenäidin lomaltapaluu-angst kulminoituu Helsinki-Vantaan lentoaseman öisen matkalaukkukarusellin äärellä. Halpalentoyhtiö on sählännyt perheen pakaasit Ugandaan matkalla olevaan koneeseen. Slaavilainen haikeus on käsin kosketeltava.



Markku Aro: Testas sentään. Doping-kontrolli oli kestävyysurheilussa retuperällä takavuosina. Hormonien käyttö rehotti eikä etenkään yleisurheilussa ollut aina ihan sataprosenttista varmuutta, oliko naisten sarjassa kilpaileva varmasti oikeasti nainen. Kertosäe ”testas sentään, mitkä rinnat” kertoo ensimmäisistä haparoivista yrityksistä sukupuolitestauksen saralla.



Tapio Rautavaara: Sinisen uni. Vahvasti psykedeelinen ja hallusinatorinen visio, jossa Timo Soini uneksii Sinisen tulevaisuuden toisellekymmenelle prosentille nousevista kannatusluvuista. Surrur surrur ja sinne on sininen uninen tie, ynisee Soini unissaan juuri ennen heräämistään Jussi Halla-ahon jyrähdykseen.



Katri Helena: Putelinlangat laulaa. Aikuisten naisten skumppabileissä eivät korkit kauaa pullonsuussa kestä, kun kuohujuoma virtaa ja korkkarit kohoavat kattoon. Voimaannuttava tarina riettaiden, kauniiden ja onnellisten voimanaisten voimaantumisesta.