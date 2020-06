Päätoimittajalta: Pelastustaisteluun maakunnan puolesta

Ministereiden tiedotustilaisuus oli vielä kesken, kun puhelin soi. Pitkän linjan maakuntavaikuttaja halusi kannustaa lehteä pelastustaisteluun Etelä-Savon maakunnan puolesta.

Krista Kiuru (sd.), Hanna Kosonen (kesk.) ja kumppanit olivat hetki sitten kertoneet siitä, että hallituksen jättiurakka eli sote- ja maakuntauudistus oli saatu poliittisesti valmisteltua melkein maaliin. Lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle kuntiin juhannusviikolla.

Soten eteneminen ei soittajaa huolettanut, vaan se, ettei vieläkään tullut ratkaisua Etelä-Savon tulevista rajoista. Lakiluonnoksessa esitetään ”tasavertaisina vaihtoehtoina” joko Savonlinnan seudun siirtyminen osaksi Pohjois-Savoa tai Etelä-Savon jatkaminen ennallaan.

Kiurun ja keskustan väliseksi juntturaksi ajautuneessa kiistassa tämä muotoilu voidaan tulkinta osavoitoksi itäsavolaisille.

Vahvuudet, mahdollisuudet ja kasvun idut ovat pitkälti samanlaisia: metsät, järvet, matkailu, puhdas ruoka ja vesi.

Perjantainen soitto herätti ajatuksia. Ensinnäkin soittajan akuutti huoli maakuntarajoista oli tietenkin oikea.

Jos 40 000 itäsavolaista lähtee, 100 000 jäljelle jäävää eteläsavolaista on pidemmän päälle liian pieni joukko oman maakunnan väestöpohjaksi. Mureneminen alkaa, kun yksittäiset kunnat ryhtyvät miettimään uutta suuntaansa.

Seuraava ajatus koskikin soittajan sotaisalta kuulostavaa ajatusta maakunnan rajojen puolustamisesta. Toki jokaisen alueen pitää kantaa huolta omista eduistaan, mutta joskus juuri se edunvalvonta voi olla osa ongelmaa.

Eivät Mikkelin tai Savonlinnan ongelmat johdu maakuntarajoista tai sairaanhoitopiirien rajoista. Eivät ne myöskään isossa mitassa korjaannu näitä rajoja siirtämällä. Pahempi ongelma on vuosikymmeniä jatkunut riitely – siis "edunvalvonta" – joka on estänyt yhteisten etujen löytämisen.

Koko alueen ongelmat ovat yhtenevät: vanha väestö, hupenevat työpaikat, tihkusateiset tulevaisuuden näkymät. Samaan aikaan myös vahvuudet, mahdollisuudet ja kasvun idut ovat pitkälti samanlaisia: metsät, järvet, matkailu, puhdas ruoka ja vesi.

Ahtisaari voisi tosiaan piipahtaa konsultoimassa, mutta pitkän päälle asia on ihan omissa käsissämme.

Kuopiolaisen Savon Sanomien toimittaja Asta Tenhunen kutsui illalla Twitterissä Etelä-Savoa Suomen henkiseksi Lähi-idäksi : "Yhteistyöstä hyötyisivät kaikki, mutta fundamentalistien takia Mikkeli & Savonlinna eivät tee yhteistyötä."

"Suoraan sote-selvittäjäksi tuolta osin vaikka Ahtisaari. Ei saa Kiuru, kaupunginjohtajat tai hallitus ratkaistua Mli-Slinna-kiistaa."

Tältä touhu näyttää ulkoapäin. Ahtisaari voisi tosiaan piipahtaa konsultoimassa, mutta pitkän päälle asia on ihan omissa käsissämme. Rakennammeko luottamusta, löydämmekö maakunnassa ja Itä-Suomessa yhteisiä etuja ajettavaksi. Peiliin on syytä katsella ihan jokaisella.

Savonlinnan keskussairaalan toiminta on turvattava, mutta päätöksillä on vaikutuksia myös ainakin Mikkelin ja Kuopion sairaaloihin.

Palaan vielä päivänpolitiikkaan ja taktisiin vääntöihin. Jos nimittäin ajattelee, että politiikassa päätökset tehdään aina faktaperusteilla ja rationaalisen harkinnan tuloksena, joutuu joskus pettymään.

Minulle ei ole selvinnyt, miksi Krista Kiuru on vastuuministerinä ajamassa Itä-Savon kuntia osaksi Pohjois-Savoa. Länsi-Savo kysyi asiaperusteita Kiurulta perjantaina, mutta hän ei vastannut.

Puhetta toki tuli, mutta ei vastausta kysymykseen, muutoin kuin se, että tällaista ovat Savonlinnan suunnalta toivoneet.

Yksittäisten kuntien näkemykset pitää toki ottaa huomioon, mutta aluejako on kokonaisuus, joka koskettaa satoja tuhansia kuntalaisia useissa maakunnissa. Savonlinnan sairaalan toiminta on turvattava, mutta päätöksillä on vaikutuksia myös ainakin Mikkelin ja Kuopion sairaaloihin.

Jos soten alue vaihtuu, se siis tarkoittaa samalla esimerkiksi maakunnan, vaalipiirin ja ely-keskuksen vaihtumista.

Jostain syystä Savonlinnan seudulla moni on ajatellut, että sotesuunnan vaihto olisi kaikesta muusta irrallaan.

Perjantain tiedotustilaisuuden hyvää antia oli selkeä ilmoitus siitä, että tulevaisuudessa sotemaakunnan alue on yhtenäinen muiden aluejakojen kanssa. Jos soten alue vaihtuu, se siis tarkoittaa samalla esimerkiksi maakunnan, vaalipiirin ja ely-keskuksen vaihtumista.

Nyt on kiinnostava nähdä, miten Savon kaikki eri kunnat kokonaisuuden arvioivat. Tähän mennessä tehdyt kannanotot kun koskevat vain sotea.

Tässä on hyvä muistaa, että Mikkelin ja Savonlinnan riitaisuus on keskittynyt juuri soten ympärille ja monessa muussa asiassa yhteisiä etuja on joskus löydetty jopa varsin hyvin.

SDP:n ministeri on silti jyrännyt tässä hallitusohjelman yli ilman, että puheenjohtaja Kulmuni on voinut tai halunnut tätä estää.

Perjantai oli toimittajille niin sanotusti kova uutispäivä muutenkin. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) ero teki siitä poikkeuksellisen kovan.

Suoraa yhteyttä Kulmunilla ja Etelä-Savon väännöillä ei ole, mutta jotain kuitenkin. Kulmuni erosi, koska käytti väärin veronmaksajien rahaa mediakoulutukseen. Eron taustalla oli silti myös puolueen heikko kannatus ja Kulmunin heikentynyt asema puolueen sisällä.

Moni keskusta-aktiivi on pitänyt Kulmunia linjattomana ja heikkona puolueen edun ajamisessa. Yksi esimerkki tästä on Etelä-Savon tilanne. Hallitusohjelmassa on sovittu nykyisestä maakuntajaosta ja keskustan eduskuntaryhmä haluaa pitää tästä tiukasti kiinni. SDP:n ministeri on silti jyrännyt tässä hallitusohjelman yli ilman, että puheenjohtaja Kulmuni on voinut tai halunnut tätä estää.

Onhan se vähän erikoista, että maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän pitää kertoa, että asia on keskustalle hallituskysymys.

Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.