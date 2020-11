Päätoimittajalta: Hyvä johtaja tai muu reipas henkilö saa paikan

Etelä-Savossa vaihtuu lähiaikoina poikkeuksellisen moni keskeinen viranhaltija. Jokainen rekrytointi on tärkeä alueen tulevaisuudelle, kirjoittaa päätoimittaja Timo Laitakari.

Uhka vai mahdollisuus? Avainhenkilön vaihtuminen on kumpaakin.

Etelä-Savossa tämä pohdinta on juuri nyt ajankohtainen. Jo aivan lähikuukausina läppärin sulkee ja kulkukortin palauttaa useampikin keskeinen viranhaltija.

Aloitetaan varmoista tapauksista. Etelä-Savon ely-keskuksen ylijohtajana kymmenen vuotta toiminut Pekka Häkkinen jää eläkkeelle vappuna. Sitä ennen hän pitää lomat.

Maakuntaliitossa eläkkeelle jäämisestään ilmoittivat virastoa vuosikymmenet palvelleet aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen. Koskisen irtisanoutuminen osuu vappuun. Vauhkonen aloittaa eläkeläisenä jo 1. tammikuuta.

Maakuntaliitossa lähelle eläkeikää on ehtinyt myös vuonna 1957 syntynyt maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Hän kuitenkin kertoo, ettei ole ihan heti jättämässä eropapereita: työnteko jatkuu ainakin pari vuotta.

Mäkisen ikätoveri on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen. Hänkään ei myönnä olevansa vielä eläkkeelle menossa, vaikka ensimmäinen mahdollinen eläkepäivä voisi iän puolesta koittaa jo ensi lokakuussa.

Muistutan vain, että edellinenkin johtaja vain piipahti kunnantalolla.

Kuntapuolella kuultiin kuluneella viikolla kolme uutista, jotka indikoivat kunnanjohtajan vaihtumista.

Puumalassa Matias Hilden kertoi hakevansa Etelä-Karjalaan kunnanjohtajaksi. Ruokolahti ehti jo valita elokuussa yhden johtajan, mutta tyri prosessin nolosti ja saa olla tyytyväinen, kun eukkopitäjään joku ylipäänsä suostuu tulemaan.

Varovaisestikin arvioituna Hildenin mahdollisuudet valintaan ovat erinomaiset.

Savonlinnassa sote-päätöksen järkyttämät poliitikot puuhaavat epäluottamusta kaupunginjohtaja Janne Laineelle. Hänen syntinsä näyttää olevan liika yhteistyöhalu Mikkelin suuntaan.

Tapauksen hoitamisesta ei tyylipisteitä päättäjille ropise, mutta kyllähän poliitikot aina kaupunginjohtajasta eroon pääsevät – jos lopulta niin haluavat.

Kangasniemellä Risto Nylund kertoi keskiviikkona jättävänsä hommansa keväällä. Perjantaina selvisi, että päällä oli ajolähtö. Poliitikkojen odotukset kunnanjohtajaan eivät täyttyneet.

En ota kantaa Nylundin onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Muistutan vain, että edellinenkin johtaja vain piipahti kunnantalolla.

Kuntajohtajan asemassa on paljon samaa kuin jääkiekkovalmentajan. Kun joukkuetta – tai poliitikkoja – ei voi vaihtaa, lähtijä on aina se palkattu pukutyyppi.

Harvaanpa paikkaan hyviä hakijoita on ihan jonoksi kertynyt.

Kun pienessä maakunnassa haetaan mille tahansa virastolle uutta johtajaa, kyse on aina myös alueen vetovoiman testaamisesta.

Taaksepäin katsoen testien tulos ei ole Etelä-Savolle mairitteleva. Harvaanpa paikkaan hyviä hakijoita on ihan jonoksi kertynyt – eikä tämä koske pelkästään julkisia virkoja.

Kuka muistaa, milloin tänne olisi viimeksi houkuteltu maakunnan ulkopuolelta nuori – tai edes varhaiskeski-ikäinen – dynaaminen johtaja?

Muutama kunnanjohtaja tulee mieleen, mutta pikavisiiteistä on lähinnä ollut kyse. Pitäisikö olla huolissaan?

Tämä taas voi johtaa sisäsiittoisuuteen ja varman päälle pelaamiseen.

Viranhaltijan vaihdos on organisaatiolle ja alueelle uhka: lähtijän mukana menee kokemusta ja verkostoja, joita on vaikea korvata. Kun puhe on kunnan tai maakunnan edunvalvonnasta, pelissä voi olla isot asiat.

Rekrytoinnit ovatkin organisaatioissa ratkaisevia päätöksiä. Toimintamallit, ohjesäännöt ja yrityskulttuurit toki määrittävät tekemistä. Silti vain ihmiset tekevät.

Rekrytointien merkitys onkin ymmärretty ehkä jopa liian hyvin: riskejä kartetaan ja virheitä pelätään. Tämä taas voi johtaa sisäsiittoisuuteen ja varman päälle pelaamiseen. Kaikki jatkuu niin kuin ennenkin.

Kun katsotaan vähän isompaa kuvaa, juuri tämä näyttää meillä kaikkein pahimmalta riskiltä.

Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.