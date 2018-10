Mikkelin Möyhentäjä: Tosikeräilijä ei tyydy netin loputtomaan tarjontaan. Tosikeräilijä haluaa päästä ruoppaamaan

Motörheadilla on biisi nimeltä The Chase Is Better Than The Catch. Suomeksi osimmoilleen niin, että saalistus on parempaa kuin saalis.

Tiedän, mikä Lemmyn saalis oli. Fraasi kuvaa kuitenkin hienosti myös levyjä keräilevän sielunmaisemaa.

Ja muuten; jos teitä etoo lukea levyjorinaa, mielikuvitelkaa objektiksi muumimuki, My Little Pony, postimerkki, kirjan ensipainos, lätkäkortti, Arabia-maitokannu, puutarhatonttu tai ihan mikä vain. Asia ei muutu.

Keräilyssä ei ole kyse siitä, että hankkii jotain tärkeää. Tai onhan siinä. Mutta keräilemisessä on mahtavinta itse keräileminen. Kadonneen aarteen metsästäminen. Vihjeiden ja tiedonmurusten etsiminen. Toivon nouseminen ja pettymyksen alho. Lopuksi löytö, arviointi ja jaakobinpaini siitä, millaisiin uhrauksiin on valmis aarteen saadakseen.

Jos yleensä löytää mitään. Mutta siinä tapauksessa kunnon saalistaja pudistelee pölyt hartioilta kuin Indiana Jones ja jatkaa matkaa. Häntä kannustaa varmuus siitä, että jossakin se aarre odottaa.

Tässä on oikeastaan hyvä siivu ihmiselämän perusperiaatteita. Toivoa ei saa menettää, vaikka tulisi avokämmentä naamaan. Päämääriä pitää olla, että jaksaa.

Satoja kertoja olen sanonut itselleni, että minulla TODELLAKIN on kaikki tarvitsemani levyt. Ja niellyt korskeat sanani heti, kun vastaan on tullut jotain vastustamatonta.

Se voi olla levyllinen ennenjulkaisematonta Pink Floydin demoja. Tai amerikkalaisesta radiolähetyksestä puolilaittomasti tallennettu Blue Öyster Cultin livekeikka.

Tai joku minulle tuntematon artisti, jonka keksin jostakin radio-ohjelmasta tai elokuvasta ja ihmettelen, miksen ole koskaan tällaisesta herkusta mitään kuullut.

Olen pelastellut jämälaareista kolmella eurolla levyjä, joista suuremmassa maailmassa huudetaan kymppejä ja satasia.

Silloin toimin väkevästi. Aivot välittävät salamannopeasti käskyn kädelle, joka iskee kuin Indiana Jonesin ruoska ja poimii aarteen talteen.

Epäröinnille ei ole sijaa, sillä se saattaa johtaa vääränlaiseen harkintaan. Ja vanha totuushan on, ettei levyn ostaminen ole vielä koskaan harmittanut. Se on harmittanut, jos on jättänyt ostamatta.

Ja isosti. Joskus on jo näpissä ollut 29 markan levy, jota ei nuukuuksissaan ole ostanut. Vähän myöhemmin sen hankkimisesta tulee pakkomielle. Ja kun menet jonnekin Amazoniin katsomaan, sen hinta on 290 euroa tai dollaria. Jota en todellakaan suostu yhdestäkään äänilevystä maksamaan.

Silloin ihminen jää kiehumaan itsesyytösten ja katumuksen tulikuumaan tervapataan: Miksi olit silloin sellainen nyhvö? Mikset tarttunut tilaisuuteen?

Netin levykaupat ovat tuoneet kaiken muutaman klikkauksen päähän. Mutta ei siinä ole oikeaa tatsia. Oikean keräilijän on päästävä ruoppaamaan.

Ruoppaaja käy läpi kirpputorien ja divarien kämäisimmätkin 50 sentin laarit, jotka ovat täynnä ysäridiskokokoelmia, Pensseli-setää, Gimmeliä ja Munamiestä. Koska siellä saattaa olla helmi, jonka arvoa joku tietämätön pölkkypää ei ole tajunnut.

Tällaisessa ruoppauksessa napakymppejä tulee promilleissa laskettava määrä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Olen pelastellut jämälaareista kolmella eurolla levyjä, joista suuremmassa maailmassa huudetaan kymppejä ja satasia.

Kokenut ruoppaaja tietää myös, että levylaarien äärellä syntyy uusia tarpeita. Jos käteen osuu parilla eurolla levy, jossa on vain yksi hyvä biisi tai jonka joskus on typeryyksissään myynyt pois, alkaa hankinta yhtäkkiä vaikuttaa maailman järkevimmältä.

Kotona on sitten kiva tutkia, mihin kaikkeen sitä tuli sorruttua. Cd-levyt ovat nykyään niin halpoja, etteivät hudit tule kalliiksi.

Näpelöinti alentaa myös kynnystä heittäytyä käymättömille korpimaille. Tällaisesta hyllyssäni on esimerkkinä albumi, jolla Clint Eastwood esittää lännenballadeja ja muita western-lauluja.

Varmaa tietoa oli siitä, että miehen näyttelijänlahjat ovat moninkertaiset hänen laulajankykyihinsä verrattuna, mutta niin se vain kotinsa meiltä sekin levy löysi. Muistaakseni sain sen aika halvalla.

Tästä syystä minulla on hyvä menovinkki tälle päivälle. Noustaan Naisvuoren kupeeseen, Kulttuuritalo Tempoon. Sellä on levymessut. Siellä pääsee ruoppaamaan.