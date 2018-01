Jari Lepän kolumni: Kainuun sähkökatkot muistuttavat huoltovarmuuden tärkeydestä

Kainuun laajat sähkökatkot muistuttivat meitä suomalaisia siitä, että toimiva infra ei ole itsestäänselvyys. Ulkopolitiikan turbulenssi, digitalisaatio sekä ilmastonmuutos pakottavat meitä toimimaan entistä tarmokkaammin kansallisen huoltovarmuutemme puolesta. Huoltovarmuus onkin syytä nostaa entistä vahvemmin poliittiseen keskusteluun.



Ruuan ja energian tuotannon ja varmuusvarastojen lisäksi pohdittava, miten vahvistamme itsenäisyyttämme yhteiskunnan muilla kriittisillä osa-alueilla. Maatalouden kannattavuuden on parannuttava, jotta pystymme turvaamaan huoltovarmuutemme ruuassa. Tuontienergiaa on Juha Sipilän hallituksen toimesta korvattu panostamalla kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energiatekniikkaan.



Myös kyberturvallisuus on huoltovarmuutta. Erilaiset haittaohjelmat ja huijausyritykset yleistyvät kännyköittemme ja muiden laitteiden näytöillä. Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on esittänyt kansallisen kyberturvallisuusohjelman laatimista. Millaisten järjestelmien päälle rakennamme tietojärjestelmät, jotka ohjaavat terveydenhuoltoa, rahaliikennettä ja keskinäistä viestinvaihtoa?



Vanhanen on esittänyt myös kansallisen turvallisuusneuvoston perustamisesta. Se keräisi yhteen poliittisen johdon ja eri sektoreiden virkamiesjohdon. Kansallisen huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden varmistaminen edellyttää yhä tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Vanhasen konkreettiset avaukset huoltovarmuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ovat erittäin kannatettavia, ja kuuluvat keskeisesti presidentin toimenkuvaan.



Vaikka parannettavaa riittää eri osa-alueilla, on Suomi kuitenkin turvallinen, ja poikkeuksellisiin oloihin hyvin varautunut valtio. Voimme nukkua yömme levollisin mielin, kunhan kehitämme määrätietoisesti huoltovarmuuttamme.

Myös kyberturvallisuus on huoltovarmuutta.



Jari Leppä

jari.leppa@eduskunta.fi

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeri (kesk.).