Mikkelin Möyhentäjä: Mikkeli ansaitsee tulevaisuuden torin — Uudistusten ei tarvitse olla kalliita ja sinne mahtuisivat myös pintapysäköinnin kannattajat Mikkelin Möyhentäjä vetäisi ideasamponsa käyntiin ja alkoi kehitellä Mikkelin toria. Pienilläkin muutoksilla kaupungin ytimeen voitaisiin saada uudenlaista toimeliaisuutta. Anssi Mehtälä

Mikkelin tori on meille mikkeliläisille itsestäänselvyys. Eikä se siitä minnekään häviä. Mutta aika ajoin sitä on syytä virittää. Soi paremmin.

Viime joulun telttakokeilu oli hyvä esimerkki oikeasta vireestä. Ei se teltta nyt mikään Taj Mahal tai Sagrada Familia ollut, mutta konsepti osui kohdalleen. Ensi jouluksi tulee varmasti hienompi teltta.

Mieleen on juolahtanut muutama ajatus Mikkelin torista. Saa käyttää mutta ei ole pakko.



Kehityshankkeen aloittaisin torikahviloista. Rakentaisin niille parin tuuman verran maasta irti korotetun, puisen terassin. Terassi olisi samalla paikalla, jossa torikahvilat nytkin ovat, Mannerheimin valvovien silmien alla.

Terassille pääsemiseksi edellyttäisin torikahviloilta vähän nykyistä yhtenäisempää ulkoasua ja rakennetta. Sitten niistä muodostuisi hyvännäköinen kahvilakatu Maaherrankadun puolelle.

Kahvilapöydät ja -tuolit sijoittaisin Helsingistä ja vähän isommistakin kaupungeista tuttuun tyyliin samansuuntaisesti, ikään kuin katsomoksi. Siitä olisi hyvä seurailla ohikulkijoita ja muuta torielämää. Vaikka sitten aikanaan sitä esiintymislavaa. Vähän katostakin niissä olisi hyvä olla. Tuli mieleen kun muistelin viime kesää.

Mikkelin torin kehittämisessä pitää katsoa eteenpäin, ei taaksepäin.



Rauhoittaisin torin kokonaan anniskeluravintoloiden terasseilta. Niitä on niin paljon kävelykadulla ja muualla lähituntumassa, ettei niitä torilla tarvita vakituisesti. Tilapäisissä kekkereissä juomaa ja ruokaa tarjoileva teltta on ihan asiallinen palvelu.

Kaukana ei ole sekään, että määräisin totaalikiellon sellaisille virityksille kuin se viime kesän gastroviikkojen teltta. Kun torilla on ihan vakituisestikin ruokatarjontaa ja kun kaikki kaupungin ravintolat ovat noin sadan metrin päässä torista, suosisin mieluummin alan paikallista yritteliäisyyttä. Tämäkin tuli mieleen kun muistelin viime kesää ja sitä murheellisen autiota karsinaa torilla.



Lasten leikkipaikan siirtäisin kävelykadun varresta torin kirjaston puoleiselle laidalle. Nyt se on ahtaasti kävelykadun ja torikauppiaiden puristuksessa. Ja liian lähellä aikuisten leikkipaikkoja eli ravintolaterasseja. Nykyinen leikkipaikka on kuulemma kohta jo uusimisiässä, joten siinä yhteydessä voisi miettiä paikan vaihtoa.

Leikkipaikan yhteyteen voitaisiin sijoittaa 3 x 3 metrin suuruinen alue. Siihen torin pohjapiirros täynnä viistoparkkipaikkoja. Torin pintapysäköinnin kannattajat voisivat leikkiä siellä Matchbox-pikkuautoilla pysäköintiä sydämensä kyllyydestä. Jos vähän helpottaisi.

Ja voisiko edes kokeilla Torisportista tutun säbä/futiskaukalon pitämistä torilla yhden kokonaisen kesän? Ties minkälaisia puulaakipelejä kaupungin ytimessä nähtäisiin. Onhan kaupungin keskustassa hiihtolatukin.

Kaiken touhun ja puuhan ei tarvitse olla kallista ja pysyvää. Torilla olevaan lumikasaan tehty pyllymäki on hieno keksintö.



Tapahtumia minä haalisin torille niin paljon kuin vain kalenteriin mahtuu. Viime kesän kaltaisena surkeana sesonkinakin Mikkelin torilla oli vipinää aina, kun siellä oli actionia.

Jos ruoan hakeminen ei enää ole kaikille syy tulla torille, pitää heille tarjota muita syitä. Se voi olla harvinaisia sotakirjoja tai äänilevyjä tarjoava myyntikoju, jääveistoksia, hyvä ja hauska musiikki- tai huumoriesiintyjä, lastentapahtuma tai torisportti. Tai vaikka puolustusvoimien kalustoesittely, joka huipentuu kranaatinheitinjoukkueen tuliasemaan menemiseen. Mitä vain. Vaihtelevasti läpi vuoden.

Silloin torille tulevat nekin, jotka eivät sinne ehkä muuten tulisi. Ja silloin he huomaavat, miten hieno paikka se on ja mitä kaikkea sieltä voi ostaa. Ehkä sitä ruokaakin.



Tässähän näitä. Kunhan heittelin, ilman teknistä, rahallista tai muuta realismipainetta niskassani.

Kunhan pidämme mielessä, että Mikkelin torin kehittämisessä pitää katsoa eteenpäin, ei taaksepäin. Ei Hullujussikaan enää tule sinne kuorma-auton lavalta soittamaan vaikka kuinka toivoisi.