Päätoimittajalta: Kuskaammeko jälkikasvumme pilalle? – Hajahuomioita lapsista logistisena ongelmana Timo Laitakari | timo.laitakari@lansi-savo.fi | Twitter: @TimoLaitakari

Laiskistuuko lapsi, kun se saa kouluun autokyydin? Muun muassa tästä on keskusteltu Länsi-Savon verkkokeskusteluissa ja Facebook-sivuilla.

Keskustelun herätti äiti, joka oli mielipidekirjoituksessa huolissaan ilmaisten bussimatkojen vaikutuksesta lasten liikkumiseen.

Meillä koulu on lähellä, lyhyen kävelymatkan päässä, eikä bussia edes kulje. Muutoin pohdiskelu on tuttua.

Miljoonien muiden lapsiperheiden tavoin arkeemme kuuluu jälkikasvun kuskaaminen soittamaan, voimistelemaan, uimaan, luistelemaan, tanssimaan tai kerhoilemaan.

Paapommeko lapsen pilalle? Tuleeko siitä lämpimässä autossa vetelys? Pitäisikö tuon ikäisen jo mennä itse? Kuinka paljon ilmastonmuutos kiihtyy tanssiharjoitusten takia?



Iltaisin liikuntahallin parkkipaikalla odotellessa on aikaa pohdiskella maailman muutosta.

Silloin kun minä olin lapsi, ei meitä kuljeteltu. Itse mentiin bussilla tai kävellen. Ei silloin tosin harrastettukaan samanlaisella vimmalla kuin nyt.

Joka lapsella tuntuu olevan vähintään pari kolme aikataulutettua harrastusta. Kun niissä käy kerran pari viikossa, vapaat illat käyvät harvinaisiksi.

Päälle tulevat ystävien syntymäpäivät ja vierailut kavereilla. Välillä aikatauluja sovitellaan minuutin tarkkuudella. Kuka vie, kuka hakee, missä välissä kukakin syö?

Ilman vanhempien kyytejä suuri osa lasten harrastuksista jäisi

harrastamatta.

Periaatteellisemmat pohdiskelut kuljettamisen vaikutuksesta lapsen kehitykseen tai hiilidioksidipäästöihin jäävät tämän faktan varjoon.



Mikkelissä aloitettiin lasten maksuton joukkoliikenne elokuussa. 7—16-vuotiaat saavat ajaa Waltti-kortilla busseissa rajoituksetta.

Huoli koululaisten liikkumisesta on perustelu. Vaikea minun on silti nähdä lasten ilmaista bussimatkailua tälle uhkana. Sarkastisesti ajatellen Mikkelin bussilinjastokin on niin harva ja vuorovälit pitkiä, ettei suuria tuhoja voi syntyä.

Uudistuksen hyviä puolia sen sijaan näen runsaasti. Ehkä autorumba vähenee, kun lapset voivat mennä itse bussilla. Ehkä joku sellainen lapsi pääsee nyt harrastamaan, jonka vanhemmat eivät voi tai halua häntä kuljettaa.



2000-luvun lapset eivät juoksentele metsissä susia karkuun tai hiihdä kouluun kesät talvet, kuten vanhoina hyvinä aikoina.

Tuore tutkimus kertoo, että Etelä-Savon lapsista yhä useampi kulkee kouluunkin autolla. Hyöty- ja arkiliikunta on vähentynyt. Jo kansanterveyssyistä ilmiöön pitäisi puuttua.

Mitä asialle sitten voisi tehdä? Minä lähtisin liikkeelle positiivisen kautta. Jos halutaan, että lapset liikkuvat kouluun ja harrastuksiin itse, tehdään se mahdolliseksi.

Kun reitit ovat helppoja ja turvallisia, lapsikin niistä selviää pyörällä tai jalan. Kun koulut ja harrastuspaikat löytyvät läheltä, niihin jaksaa ilman autoa.

Ei tämä kaikkialla onnistu. Olisipa silti askel oikeaan suuntaan.