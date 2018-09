Mikkelin Möyhentäjä: Bändissä ollaan töissä siinä missä muuallakin — ja jos pomo ei ole tyytyväinen, pomo antaa potkut

Olen seuraillut suurella intohimolla oikeusprosessia, jossa Yön ex-basisti riitautti erottamisensa bändistä ja vaati kymppitonnien korvauksia menetetyistä ansioista. Sitä käsitelleet jutut ovat olleet paljon mielenkiintoisempia kuin musiikkijournalismi, josta valtaosa on kritiikitöntä promootiota.

Oikeusjuttu on avannut syvällisesti sitä, millaista bändissä työskenteleminen voi olla. Ja ennen kaikkea sitä, millaista on olla bändissä siinä vaiheessa, kun homma on muuttunut rockin rajattomasta riemusta duuniksi.

Siinä ei ole enää mitään sijaa nuoruuden innostukselle, veljeydelle ja maailman muuttamiselle musiikin avulla. Silloin ollaan töissä bändissä. Tullaan paikalle sovittuun aikaan, tehdään työt ja lähdetään kotiin.

Yö on malliesimerkki bändistä, jossa ollaan töissä. Töissä Olli Lindholmilla. kenelläkään muulla jäsenellä ei ole ollut mitään väliä sen jälkeen kun Jussi Hakulinen feidasi itsensä ensin pelkäksi säveltäjäksi ja sitten kokonaan ulos Yön kuvioista.

On aivan sama, kenen säestyksellä Lindholm esittää Yön klassikot ja ne muutamat pakolliset uudet biisit. Kasvot ja ääni, vaatimatonkin, tekevät bändin.

Yön tapauksessa kumpikin kuuluu Lindholmille. En usko, että monikaan niistä kymmenistä tuhansista Yö-faneista edes tietää, keitä muita siinä bändissä soittaa. Saati sitten, että välittäisi.

Pois potkittu basisti näkyy sortuneen harhakuvitelmiin. Muuhun johtopäätökseen en veny hänen lausuntojaan luettuani. Hyvään ja asiallisen bänditoimintaan kun kuuluu myös se, että tietää paikkansa ja tehtävänsä. Ja ymmärtää sen, että on tarvittaessa korvattavissa hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Keulakuvia voi olla yksi. Muiden paikka on siellä vähän taempana, soittamassa soinnut ja sävelet oikeisiin paikkoihin. Juuri niin kuin on sen keulakuvan kanssa sovittu.

Se on siistiä sisätyötä, josta ainakin huipulla olevissa bändeissä saa ihan kohtuullisen korvauksen. Jonka maksaa yleensä se, joka on se keulakuva ja bändibrändin ylläpitäjä.

Luulisi siinä jaksavan treenata ja keikkailla niin kuin keulakuva edellyttää. Valtaosa meistä tavan työläisistä joutuu joka työpäivä tekemään jonkun toisen määräämiä hommia. Vaikkei niissä aina olisi mitään järkeä. Mutta ne on hoidettava. Muuten on edessä sooloura.

Yön musiikki on minusta epätoivoisen surkeaa. Mutta arvostan Olli Lindholmia. Hän on 35 vuoden jääräpäisellä työllä ja omistautumisella ansainnut paikkansa Yön kasvoina, äänenä ja johtajana.

Hän on osannut lukea muuttuvien aikojen merkit ja tehnyt Yöstä luottonimen, joka ei petä asiakkaitaan. Hän ei ole räiskyvä taiteilija tai kokeellinen visionääri, vaan viihteen ammattimies. Samaa sarjaa muiden pitkän linjan tekijöiden kanssa.

Siihen asemaan päästäkseen pitää tietää, mitä haluaa. Ja jos sattuu haluamaan uuden basistin bändiin, sitten otetaan uusi basisti bändiin.

Koska loppupeleissä on ihan sama, kuka ne samat nuotit tähden taustalla kulloinkin soittaa. Tuon luulisi olevan selvää kaikille, eikä tämä koske pelkästään Yötä. Jonkun on laskettava tahti.

On totta, että Yön biisit ja albumit ovat kuin peräkkäin asetettuja makkaroita. Samaa tavaraa on mennyt suoleen jo pitkään. Mutta kun se kelpaa kansalle yhtä hyvin kuin HK:n bleu, mikäpä on suoltaessa.

Yö on samanlainen tuote kuin Jalostajan hernekeitto tai Siiskosen kauraleipä. Ostaessa tietää mitä saa eikä maisteluhetki tuota pettymystä.

Yötä voi vapaasti arvostella ja naureskella bändin musiikin yllätyksettömyydelle, toisteisuudelle ja totisuudelle, mutta kun musiikkia työkseen tekee ja muitakin työllistää, myyntiluvut painavat vaakakupissa tonnikaupalla enemmän kuin kriitikoiden ihastuneet lausunnot.

Bändipomon ammattitaitoon kuuluu sekin, että kun se oma juttu on löytynyt tehdään sitä eikä mitään jazz-odysseiaa. Sillä tavalla kuin bändipomo haluaa.

Ja Yöstähän kyllä tykätään. Siitä homma ei ole ollut enää pitkään aikaan kiinni. Tykätään muuten huomattavan paljon enemmän kuin sen pois potkitun basistin soolotuotannosta.