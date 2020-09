Mikkelin Möyhentäjä: Vexi Salmi jää historiaan koska hän teki kansan lauluja – yksi niistä on kuin minulle tehty

Edesmenneen sanoittajamestari Vexi Salmen tuotanto uiskenteli Mikkelin Möyhentäjän päähän jo pikkupoikana. Ja sitä on siellä edelleen huomattavan paljon.

Altistuin Vexi Salmen sanataiteelle jo ennen kouluikää.

Olin jotain kuusivuotias, kun poimin rinnakkaisohjelmasta nasaaliäänen, joka sanoi rrryyysyrantaaa ja reteesti vaan.

Se kuulosti hauskalta.

Radio soitti monenlaista, mutta Irwin Goodman soi tuhkatiheään.

Ei ihme. Viime tiistaina edesmennyt sanoittajamaestro Salmi pisti Irwinin suuhun sanoja, jotka suomalaiset halusivat kuulla.

Koska suomalaiset olivat sanoneet ne ensin itse.

Ja Salmi oli ne heiltä kuullut.

Haluaisin mielelläni ajatella, että kasvoin David Bowien, Black Sabbathin, Alice Cooperin ja muiden kunnon rock-nimien tahdissa.

Osittain niinkin. Mutta kasvun todellinen ääniraita oli suomalainen iskelmä.

Sitä tuli radiosta, Lauantaitansseista ja vanhempien kaseteilta. Väkisinkin.

Voimasoittokamaa. Olen imuroinut sitä muistiini paljon enemmän kuin haluaisin.

Sitä tekstitti Vexi Salmi, Juha Vainion ja Pertti Reposen kanssa.

Kolmikko sanoitti suomalaisen elämänmenon silloin kun viihteestä tuli massaviihdettä. C-kasetti ja nauhuri varmistivat kevyen musiikin läpimurron.

Silloin tehtiin paljon musiikkia. Tarvittiin myös paljon sanoja.

Niitä ei tehty jumalaisen inspiraation tuella vaan urakalla, rivit siististi täyttäen.

Kuin lattialaminaattia asennettaessa.

Salmelta se kävi, koska hän oli käynyt kovat koulut.

Ensin hän teki kaveristaan Antti Hammarbergistä Irwinin. Kertoi, miten piti pukeutua, laulaa ja esiintyä. Brändäsi ennen sanan keksimistä.

Strategia oli tarkasti laskelmoitu. Annettiin tasaisin väliajoin uusi slogan jauhettavaksi; ei tippa tapa, pannaan pensselit santaan, vain elämää ei sen enempää.

Ja haistakaa paska koko valtiovalta.

Nerokasta. Salmesta olisi voinut tulla sanoittajalegenda ilman Irwiniä, mutta Irwiniä ei olisi tullut ilman Salmea.

Salmea koulutti myös Toivo Kärki.

Säveltäjän kanssa mentiin mökille ja alettiin hommiin. Kärki sorvasi säveliä, Salmi sanoja.

Kymmenen laulua piti syntyä ennen kuin pääsi saunaan ja syömään.

Seuraavana päivänä tehtiin sama. Tätä jatkui viisi-kuusi päivää. Kyllä siinä alkoi riimi rakentua.

Salmi oli ammattimies. Hän tehnyt tekstejä itselleen ja itsestään, vaan valmisti tilaustuotteita milloin kenenkin laulettaviksi.

Hänen tuotantoonsa mahtuukin hillittömiä ääripäitä.

Katri Helena lauloi Katson sineen taivaan. Irwin lauloi Terveisiä perseestä.

Kirka lauloi Surun pyyhit silmistäni. Solistiyhtye Suomen vastaus oli Mahtava peräsin ja pulleat purjeet.

Fredi pyysi että Avaa sydämesi mulle. Leo Jokelan murheet olivat Nainen, poliisi ja taksi.

Lemonin säikäytti Nainen tummissa. Markku Aron näköhavainto pisti sanomaan Jestas sentään.

Salmen koskettavin teksti on Maailma on kaunis.

Se on syvä, filosofinen miete. Ei lisättävää. Ihan toisen luokan huoneentaulu kuin nykyiset self help -latteudet.

Kappale julkaistiin levyllä Vuosikerta 89. Levyllä ovat myös kappaleet Mutakuono ja lakupelle sekä Otetaan taas.

Elämä on duuria ja mollia.

Kerran Salmi piruuntui muoti-itkelmiin, joissa viikonloppuisät ja yksinäiset tilittivät kohtaloaan.

Hän naulasi kasaan parodian, johon kasasi kaikki mahdolliset kurjuuden kliseet. Sillä ajatuksella että tätä nyt ei ainakaan kukaan ota tosissaan.

Syntyi Elämän valttikortit, jossa Ahti Lampi laulaa että minä tuhlaajapoika parka etsin turhaan nyt lohduttajaa, tämä elämän katkera sarka loppuun täytyy mun taivaltaa.

Kappaleesta tuli valtava hitti. Ammattimies osasi asiansa vaikka vahingossa.

Salmen kaltaisten miesten poismeno surettaa, vaikkei hänen tuotantonsa katoa niin kauan kuin Suomessa musiikki soi.

Apeus taitaa johtua siitä, että suurmiesten mukana menee aina siivu omaa historiaa ja nuoruutta. Tulee jylhä tuntemus siitä, että jokin aikakausi on vääjäämättä ohi.

Oma Vexi Salmi-suosikkini ei ole suuri hitti. Enemmänkin marginaalikamaa.

Arvostan suuresti hänen oivallustaan Esa Pakarisen Pakarock 2 -albumilla.

Salmi keksi suomentaa Johnny Cashin biisin Rock ´n´ Roll Ruby muotoon Anssi kulta tanssi rock ´n´ roll.

Korva suussa tanssimista enää kestä en.

En minäkään.