Päätoimittajalta: Missä ovat Mikkelin seudun nuoret, nälkäiset poliitikot?

Julkisuudessa on surkuteltu pitkäaikaisten, nimekkäiden kansanedustajien ilmoituksia luopumisesta. Seppo Kääriäinen (kesk.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Pertti Salolainen (kok.), Tapani Tölli (kesk.), Timo Kalli (kesk.), Mikko Alatalo (kesk.) ja viimeksi Eero Heinäluoma (sd.).

Surkutteluun yhdistyy päivittely, kuinka ennen oli eduskunnassakin paremmin. Totta kai oli. Ennen kaikki oli parempaa, jopa nostalgia.

Turha surra. Kokemusta pitää arvostaa, mutta myös sitä, että ihminen osaa lopettaa. Eläkeiässä olevien lähtö tekee tilaa nuoremmille ensi huhtikuun vaaleissa.

Lenita Toivakan (kok.) luopuminen on vähän eri luokassa yllä mainittujen konkareiden kanssa. Kolmen eduskuntakauden jälkeen häntä ei voi pitää dinosauruksena, eikä ikäkään paina. 56-vuotiaalla Toivakalla on vielä mahdollisuus tehdä merkittävä ura jollain uudella alalla.

Mikkelin seudulla Toivakan lähtö pistää eduskuntavaalien pelitilanteen uusiksi, etenkin kokoomuksessa. 5 000 ääntä etsii kotia.

Mäntyharjulainen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kerännee ääniä laajalta alueelta, mutta kovalle mikkeliläiselle naisehdokkaalle olisi puolueessa tilaus.

Mistä sellainen löytyisi?

Tyhjästä kukaan ei Arkadianmäelle nouse. Joku asema ja jonkinlainen tunnettuus pitäisi olla, ja etenkin valmius panostaa kampanjointiin ihan täysillä.

Mikkelin seudun ja koko Etelä-Savon edunvalvonnan kannalta eduskuntavaalien onnistunut ehdokasasettelu on tärkeä asia.

Kun vaalipiiri kattaa kolme maakuntaa, vaarana on, että edustajanpaikat menevät jonnekin Kouvolaan tai Imatralle, jossa Etelä-Savon asiat eivät ole mielessä päällimmäisinä.

Mikkelin seudulta on eduskunnassa nyt neljä edustajaa. Sama määrä pitäisi saada uuteenkin eduskuntaan. Häkkäsellä, Jari Lepällä (kesk.) ja Satu Taavitsaisella (sd.) on vankka asema ja laaja kannatus. Heidän takanaan on hiljaisempaa.

Tyhjästä kukaan ei Arkadianmäelle nouse. Joku asema ja jonkinlainen tunnettuus pitäisi olla, ja etenkin valmius panostaa kampanjointiin ihan täysillä.

Paha kyllä nousevia, nälkäisiä poliitikkoja ei tällä seudulla kasva ainakaan liikaa. Keskeisimmät luottamuspaikat valtuustoissa ja hallituksissa pysyvät turvallisesti konkareiden käsissä. Tuoreita voimia tai nuoria lupauksia ei juuri näy.

Mikkelissä sellaisilta vaikuttavat nyt lähinnä kokoomuslainen työterveyslääkäri ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Oskari Valtola sekä vihreiden varapuheenjohtaja, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen.

Myös Puumalan virkavapaalla olevan kunnanjohtaja Matias Hilden (kesk.) kannattaa muistaa, vaikkei hän ole eduskuntavaaleista mitään vielä maininnutkaan.

Heti eduskuntavaalien jälkeen toukokuussa käydään vähintään EU-vaalit ja ehkä myös maakuntavaalit. Sote- ja maakuntauudistuksen läpimeno on edelleenkin epävarmaa. Ennen joulua nähdään, miten tässä käy ja päästäänkö historiallisia maakuntavaaleja järjestämään.

Jos sote-uudistus kaatuu, se on hallitukselle karmea arvovaltatappio. Mieleen hiipi karmea muistikuva edellisen hallituksen loppuvaiheesta: se meni täydeksi sirkukseksi, jossa hallituspuolueet — Alexander Stubbin kokoomus ja Antti Rinteen SDP — äänestivät nurin omia esityksiään.

Toivottavasti ihan tällaista ei nyt nähdä.

Kirjoittaja on Länsi-Savon päätoimittaja.