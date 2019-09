Päätoimittajalta: Joskus kyttäily pitää lopettaa — Energiayhtiöt ovat kunnille arvokasta omaisuutta, mutta vain jos ne pidetään iskussa

Rantasalmen kunta kaupittelee rahapulassaan pientä osuutta sähköyhtiöstä. Myynnissä on 300 kappaleen erä Suur-Savon sähkön osakkeita.

Vähimmäishinnaksi kunta asetti 5 000 euroa osakkeelta. Kyse on siis vähintään 1,5 miljoonan euron potista.

Suur-Savon sähkön omistuksesta 60 prosenttia on sen toimialueen kunnilla, pääosin Etelä-Savossa. Suurimmat omistajat ovat Mikkeli, Savonlinna ja Juva. Yhtiöjärjestyksellä omistusta on betonoitu niin, että vanhoilla omistajilla on etuosto-oikeus, kun osakkeita on kaupan.

Sulkava on jo näyttänyt ostohaluja Rantasalmen suuntaan.

Maanantaina Rantasalmen tarjousta käsitellään Hirvensalmen kunnanhallituksessa sekä Mikkelin ja Savonlinnan kaupunginhallituksissa. Hirvensalmella ja Mikkelissä virkamiesten pohjaesitykset ovat kielteisiä.

Savonlinnassa kaupunginjohtaja esittää ostoa. Tämä ei yllätä, sillä Savonlinna on aikaisemminkin hankkinut osakkeita, kun on voinut. Vuosi sitten se osti Hankasalmen kunnalta 400 osaketta ja pari vuotta sitten Vapolta 2 450 osaketta.

Nyt hierottavassa kaupassa poikkeukselliselta näyttää lähinnä hinta. Aiemmissa kaupoissa Savonlinna maksoi 3 500 ja 3 750 euroa osakkeelta. 5 000 euroa on prosenteissa hurjasti enemmän.

Aika näyttää onko tämä taso pysyvämminkin Suur-Savon sähkön osakkeen käypä hinta. Omistajillehan arvon nousu on lähtökohtaisesti hyvä asia.

Alueen kunnista melkein kaikki kipuilevat taloutensa kanssa. Ei siis kannata ihmetellä, jos muuallakin kuin Rantasalmella mietitään lähivuosina osakkeiden muuttamista rahaksi.

Kun lainakorot ovat nollissa, hyviä ostajia voi löytyä ihan naapuristakin. Ostavan kunnan asukkaat toki saattavat hämmästellä, kuinka lainarahaa pistetään osakkeisiin. Samalla kaikesta muusta pihistellään ja verot ovat tapissa.

Pidemmän päälle potentiaaliset ostajat tulevatkin ulkomailta. Sähköyhtiöillä on verkkomonopolit alueillaan ja tuotto-odotukset vakaita.

Sitä voi kukin miettiä, miten käy ennestään korkeille siirtohinnoille, jos omistajaksi tulee kansainvälinen kapitalisti. Laskeeko tuottovaatimus? No ei varmasti, vaan päinvastoin.

Energiabisnes on isossa murroksessa, ja se koskettaa maakuntien yhtiöitäkin.

Eri puolilla Suomea nekin kuntaomistajat, joissa ei pukkaa akuuttia talouskriisiä, miettivät mitä omistuksillaan tekisivät. Sähkönmyyntiyhtiöitä on jo pantu yhteen niin Etelä-Savossa kuin naapurimaakunnissakin.

Pari viikkoa sitten Pohjois-Savosta uutisoitiin aie Savon voiman ja Kuopion energian yhdistämisestä. Tämän eteneminen edellyttää vielä omistajakuntien päätöksiä, ja kuten täältäkin tiedetään yksimielisyyttä ei ole välttämättä helppo löytää.

Kun Etelä-Savossa viimeksi tosissaan mietittiin Suur-Savon sähkön ja Etelä-Savon energian fuusiota, homma kaatui muun muassa verkkoyhtiöihin ja siihen, että ESEn alueella hinnat olisivat nousseet.

Pohjois-Savossa tämä kysymys ratkaistaan jättämällä verkkoyhtiöt ennalleen.

Pohjois-Savon fuusiolla tavoitellaan isompia muskeleita, vahvempaa asemaa, synergiaa ja tehokkuutta.

Samat perusteet pätisivät Etelä-Savossakin. Suur-Savon sähkön ja ESEn omistajat ovat kuitenkin tähän saakka kyttäilleet. Tähän kuuluu muun muassa asemien varmistelu mahdollisen fuusion jälkeisessä tilanteessa.

Savonlinnan julkilausuttu strateginen tavoite on estää Mikkelin valta-asema uudessa yhtiössä. Tässä katsannossa 5 000 euroa osakkeelta saattaa kuulostaa järkevältä hinnalta.

Jossain vaiheessa kyttäily pitää lopettaa ja tehdä jotain mikä oikeasti auttaa eteenpäin.



Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.