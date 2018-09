Mikkelin Möyhentäjä: Revin isäni rakkaan tietosanakirjasarjan ja tunsin itseni huonoksi ihmiseksi — Leonardo da Vincikin katsoi minua moittivasti

A-CELLE, CELLI-GH, GI-JYRK, JYRS-KUUR, KUUS-MONS, MONT-PYRA, PYRE-SOSO, SOST-TSC, TSE-VISC, VISE-ÖÖ HAKEMISTOT

Muistan litanian ulkoa. Tuijotin sitä yli 50 vuotta. Kirjainyhdistelmät löytyvät Otavan Ison Tietosanakirjan kymmenen osan selkämyksistä.

Kirjasarja oli lapsuudenkotini kirjahyllyn perusjärkäle. Sen vieressä olivat Carl Grimbergin Kansojen Historia ja Kurt von Tippelskirchin Toisen maailmansodan historia.

Isäni oli yksi yli sadastatuhannesta suomalaisesta, joka hankki kyseisen, vuosina 1960—65 ilmestyneen tietokirjasarjan. Se pysyi hänen tietokirjastonsa kivijalkana loppuun saakka.

540 markan hintainen sarja oli noina aikoina iso satsaus, mutta käyttöä sille löytyi. Sen näki kirjojen tummuneista kansista ja selatuista sivuista. Meidän sarjamme ei ollut koriste.

1970-luvun Factoja, Fokuksia ja Spectrumeja meille ei hommattu. Yksi perusteos riitti maailmantiedon hallintaan sekä pönkäksi sanaristikoiden ratkaisemisessa silloin harvoin, kun isäukko ei ristisana pystynyt hatusta vetämään.

Arvoteoksista on nyt tullut jätepaperia. Jokainen kirjakokoelmaansa konmarittava huomaa, etteivät suhteellisen uudetkaan kirjat tahdo enää kelvata kenellekään. Ja jos kelpaavat, on niiden rahallinen arvo saattanut nollautua.

Minä olen aina rakastanut kirjoja. En oikein osaa asennoitua siihen, että lukisin kirjallista teosta sähköiseltä laitteelta.

Yhä kasvavalla kansanosalla ei ole enää mitään havaintoa sellaisista käsitteistä kuin tieto, sana ja kirja.

Mistä silloin tietää, kuinka monta sivua on luettavana? Eihän siinä ole mitään fiilistä eikä tuntumaa, kun käsissä on aina sama elektroninen lättänä, oli luvussa Aku Ankka tai Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä?

No en todellakaan ole lukenut sitä. Enkä Alastalon salia. Enkä Odysseusta. Enkä lue. Yritän tässä vain vaikuttaa kultivoituneelta.

Oikea kirja on samanlainen juttu kuin äänilevy. Siitä jotenkin kokee, että joku on sen ihan ajatuksen kanssa luonut, joku toinen tuotteeksi muokannut ja joku kolmas julkaissut. Kansi on mietitty (useimmiten ainakin) kokonaisuus. Kirja on konkreettinen tuote, joka synnyttää omistamisen halun.

Sähkökirja on vain ohimenevä humaus, pelkkää tyhjyyttä sen jälkeen, kun viimeisen kerran on enteriä painanut. Se katoaa bittiavaruuteen jälkiä jättämättä.

Tuntuu siltä, ettei sen sisältökään voi olla yhtä mieleen painuvaa ja ikimuistettavaa kuin pahvista ja paperista kasatussa kirjassa, jota voi lehteillä edes ja taakse, hypistellä ja laittaa hyllyyn talteen.

Järjellä ajateltuna tällainen ajattelu on ihan järjetöntä. Kun kuitenkin luen uutuuskirjat nykyään pääosin lainakirjoina. Kun kirjahylly on jo ihan täynnä ja entisiäkin pitäisi vähentää.

Eikö siis sähkökirja olisi ekologinen ja kätevä ratkaisu tila- ja sijoitusongelmiin ja tekisi elämästä vaivattomampaa, ilman tarpeetonta tavaramäärää?

Voisihan se niinkin olla. Mutta kun siitä puuttuu se tunne. Kirjassa on arvoa ja arvokkuutta.

Bittivirta on samaa massaa jota nykyään lähes jokainen siivilöi ja suoltaa päivätöissään. Haluan edelleen, että näillä kahdella asialla on vissi ero.

Vähän aikaa sitten karaisin mieleni ja kävin isän tietosanakirjasarjan kimppuun. Revin kannet irti ja kärräsin ne omaan roskikseensa. Sivut päätyivät paperinkeräysastiaan.

Tuntui ihan älyttömän pahalta. Kuin olisi repinyt linnuilta siipiä. Leonardo da Vinci mulkoili minua moittivasti sisäkansien sivuilta. Piti siinä isävainaaltakin vähän anteeksi pyydellä. Tunsin tuhoavani jotakin arvokasta.

Paitsi ettei se enää ole arvokasta kenellekään muulle kuin minulle. Tunnearvoa ei lasketa.

Tiedän hyvin, ettei yli 50 vuoden ikäisellä tiedolla ole enää minkään valtakunnan käyttöä missään, eikä edes paatunein nostalgikko halua kirjasarjaa hyllyynsä. Edes ilmaiseksi.

Sitä tietoa kun saa muualtakin. Minkä nyt itse kukin tiedoksi laskee.

Nykyajan keskusteluja, etenkin nettisellaisia seuratessa tulee nimittäin sellainen olo, ettei yhä kasvavalla kansanosalla ole enää mitään havaintoa sellaisista käsitteistä kuin tieto, sana ja kirja. Ainakaan samassa mielessä kun minä nuo sanat ymmärrän.