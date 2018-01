Kolumni: Pitääkö leivänpaahtimessa olla älyä? Ja pitääkö pesukoneen osata soittaa Paranoid? Niko Kaartinen

Kuuntelin luentoa, jossa kerrottiin internetiin kytkettävien laitteiden määrän räjähdysmäisestä kasvusta. Tietoturva-asiantuntija kertoi hankkineensa kotiinsa uuden pesukoneen. Vaimoaan hän oli kieltänyt käyttämästä konetta pariin päivään, sillä insinööreille tyypillisesti asiantuntijan oli pitänyt ensin tutustua nettipesukoneeseensa perinpohjaisesti.

Älypesukone ilmoittaa omistajalleen missä vaiheessa pesuohjelma on menossa ja milloin pesu on valmis. Tietoturva-asiantuntija tietenkin hakkeroi pesukoneen, asensi siihen verkkopalvelimen ja laittoi sen soittamaan pesuohjelman päätteeksi Paranoidin.



Älylaitteista uhkaa tulla seuraaja fleecelle, pöntöstä alas huuhdeltavalle vessapaperin hylsylle ja hampurilaisaterian kylkiäiselle vuoden turhake -listalla.

Älyominaisuuksia ympätään laitteisiin vailla minkäänlaista älyä. Googlaamalla löysin jo älyleivänpaahtimen, joka kertoo millaiseksi paahdin leipäsi paahtaa ja milloin ne ovat valmiit. Se onkin varmasti tarpeen yksiössä asuvalle nuorelle, jolla on sängystä tai sohvalta suora näköyhteys paahtimeen.

Ei ole mukavaa, jos leivänpaahdin äänestää Donald Trumpia jatkokaudelle.





Älyjääkaappi tuntuu loogiselta. On oikeasti kätevää, jos pystyt kaupassa ollessasi tarkastamaan, mitä kotona on kaapissa. Muuten älyn kanssa on niin ja näin. Tarvitseeko kukaan oikeasti etänä päälle kytkettävää uunia, tiskikonetta ja kahvinkeitintä?



Miksi luentoa pitänyt insinööri asensi verkkopalvelimen pesukoneeseensa? Hän halusi tutkia laitteen tietoturvaa. Siitä löytyikin huomattavia puutteita.

Tietoturva on yksi syy suhtautua varauksella älyvehkeisiin, joihin kyvykäs hakkeri voi helposti murtautua. Ei ole mukavaa, jos leivänpaahdin osallistuu aamiaisen teon yhteydessä esimerkiksi verkkopankkeja kaatavaan hyökkäykseen tai äänestää Donald Trumpia jatkokaudelle.



Luennoitsija ilmoitti löydöksistään kodinkonejätille. Kaikessa hiljaisuudessa suuryritys paikkasi pahimmat tietoturva-aukot. Luennoitsija sai uuden pesukoneen.

Niko Kaartinen

@kouvolansanomat.fi



Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja.