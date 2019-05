Moni suomalainen elokuvaklassikko on pahasti ajan hampaan järsimä.

Henkilöt ovat stereotyyppisiä ja asennemaailma suoraan kumpujen yöstä.

Viinankin kanssa niissä läträtään niin että tiedostavaa nykyihmistä puistattaa.

Pahinta on, että päärooleissa on miehiä ja naisia esineellistetään.

Merkkiteoksia olisi syytä päivittää aikamme ajatusmaailmaan.

Tässä muutama esimerkki.

Tuntematon rauhan

aikana palveluksesta

vapautettu

Mis sie tarviit oikein huonoja miehiä? Täs siul on sellasii.

Suurelokuvassa seurataan konekiväärikomppanian taivalta varusmiespalveluksen ensimmäisen kuukauden aikana.

Ensimmäiset tappiot koetaan tulotarkastuksessa, jossa tulee C-papereita niin että heilahtaa. Mihi ast täs sit ollenka lähettä? Vissi siviilii ast?

Rivejä harventavat myös ylen sankioiden prihojen ylipaino-ongelmat, veivikaulojen niska-hartiavaivat sekä poraamaan rupeevat kurjat.

Kotiuttaminen seuraa toistaan, kunnes komppanian vääpeli katselee pelkkiä aukkoja.

Aika vellikultia.

Anneli ja Elina

Pariskunta asettuu lopetettuun hämäläiseen kyläkouluun ja alkaa rakentaa onneaan keskellä monenlaisia koettelemuksia.

Vastassa ovat suvaitsemattomat naapurit, halla ja nahjusmainen pappi, joka yrittää saada pariskunnan liittymään kirkkoon.

Kriisinhallintajoukkoihin vapaaehtoisena mennyt Anneli joutuu talebanien vangiksi ja vapautuu vasta vuosien jälkeen. Kokemus voimaannuttaa kumpaakin.

Raskaalla työllä pariskunta saa korpeen raivaamansa härkäpapuviljelmän tuottamaan ja kehittää keinolihan, joka saa pihvijampatkin kyyneliin.

Heidän valmistamansa huovutetut design-hatut pääsevät Marimekon valikoimaan.

Seitaninsyöjät

Jäbäleissönit Zebe ja Walther vaeltavat polkupyörillä Kalliossa ja Punavuoressa etsimässä ultimaattista vegaanista ateriaa.

Seikkailusta ei ironiaa puutu. Tehtävä vie lippalakkeihin ja ruutupaitoihin pukeutuneen partakaksikon öisiin trendiravintoloihin.

Välillä istutaan käsityöläisoluiden äärellä ja puhutaan syvällisiä.

Käsiteltäviä aiheita ovat feminismi, vinyylilevyt ja ilmastonmuutos.

Onneton mies

Pikkupaikkakunnalle toksisen maskuliinisuuden aiheuttaman henkisen romahduksen jälkeen muuttava ja rakentavamman miehen mallin itsestään löytänyt siltainsinööri ryhtyy toimimaan uuden kotiseutunsa yhteisöllisyyden hyväksi.

Täysraitis mies ryhtyy pitämään mindfulness-kursseja, tasa-arvoluentoja ja lähtee mukaan kunnallispolitiikkaan vihreiden listalta.

Hän kohentaa paikkakunnan mynnähtänyttä poliittista päätöksentekokulttuuria kehityskeskusteluin sekä kaikinpuoleista avoimuutta korostamalla. Kunnan virkamiehillä on hänen horjumaton tukensa.

Tämän kaiken hän tekee pyyteettömästi ja ilman omaa taloudellista hyötymispyrkimystä, maksaakseen velkansa häntä auttaneelle yhteiskunnalle.

Kahdeksan elämänhallintakurssia

Köyhä pienviljelijä ei masennu työttömyydestään, vaan alkaa valmistaa maatilallaan pakurikääpäjuomaa myytäväksi asti.

Elämäänsä uutta merkityksellisyyttä löytänyt mies on pian valmis käsittelemään kipupisteitään vaimonsa kanssa rakentavasti.

Vapautunut ja henkistynyt mies haluaa tunnustaa salakaatonsa ja pontikankeittonsa ja kannustaa vaimoaan soittamaan poliisin, sikäli että se ei ole turhaa.

Finaalissa mies juoksee lumihankeen ottamaan avosylin vastaan neljä kunnan ratkaisukeskeistä terapeuttia.

Urho Brändipuro

-elokuvasarja

Sarjassa seurataan määrätietoisen Urhon elämää poikamiesvuosista varusmiespalveluksen kautta työelämään.

Haasteita pelkäämätön uraohjus kouluttautuu yhä uudelleen, muun muassa rautakauppiaaksi ja matkaoppaaksi. Hän on malliesimerkki ketterästä, alati itseään kehittävästä yksilöstä, jonka osaamiselle aikamme muuttuvilla työmarkkinoilla on jatkuvaa kysyntää.

Empatia ja läheisten hyvinvointi ovat korkealla Urhon agendalla. Erityisesti Urho tukee vaimoaan ja allokoi paljon resurssejaan myös appiukkonsa liiketoimintaprojektien ydinprosesseihin.

Disruptiovapaa ura vie täysraittiin, hyvähampaisen ja korrektin Urhon politiikkaan ja lopulta tasavallan presidentiksi.