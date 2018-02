Same same, but different — Susanna Vainiola teki sunnuntain Popradiosta jälleen loistavan Mikkelin Möyhentäjä on taas kuunnellut sunnuntaiaamuna Radio Suomea. Anssi Mehtälä

Ai kun kuulosti hyvältä, kun sunnuntaina alkoi Popradio ja ensimmäisenä soi Blondie. Koko soittolista alleviivasi paksulla tussilla, että oli alkanut aika, j.jn., jälkeen Jake Nymanin. Ei tullut yhtään Byrdsiä.

Susanna Vainiola otti homman heti haltuun ja teki ohjelmasta niin erinomaisen, että mietin miksi vahdinvaihto ei tapahtunut jo aikaisemmin.



Uudistunut ohjelma todisti, että perinteisenkin radio-ohjelman passaa muuttua. Ja sen, että Kissan kehdossa ja Lakatuissa varpaankynsissä jo vakuuttanut Vainiola on Radio Suomen nuoremman kaartin musiikkitoimittajien kärkinimiä. Asiantunteva, laaja-alainen ja näkemyksellinen journalisti, joka osaa tiivistää sanottavansa oleelliseen ja elähdyttää kuulijoita tarpeellisella taustatiedolla. Pistäen persoonansa ja tunteensa peliin tavalla, joka kiskaisee väkisin mukaansa. Siis ihan kuin Nyman, mutta eri tavalla. Same same, but different.

Popradion nuorennusleikkaus paransi sunnuntain musiikkibrunssia. Nyt siinä on enemmän seikkailun makua, kun mainion Pekka Laineen Ihmemaan jatkoksi saatiin toinen ennakkoluulottomia ristivalotuksia tekevä ohjelma. Nyt aamun liikkeellelähtö venyy puoleenpäivään. Sitten Kansanradio sulkee radioni vielä vikkelämmin kuin Walter Ulbrichtin puhe toosat Itä-Saksassa.



Jake Nymanin lopetus herätti porua, mutta ratkaisu oli eduksi kaikille osallisille. Nyman pääsi eroon taakaksi muodostuneesta ohjelmasta, Vainiola sai prime time-ohjelmapaikan ja kuulijat entistä paremman ohjelman. Tämän sanon syvällä kunnioituksella Nymanin saavutuksia kohtaan. Mutta aikansa kutakin, kuten Nyman itse sanoi.

Radio-ohjelman tekeminen hyvin ei ole niin yksinkertaista kuin moni luulee. Pitää olla tietoa ja näkemystä, mutta ennen kaikkea intoa sanottavan sanomiseen ja evankeliumin levittämiseen. Ja sitä Nymanilta puuttui loppuaikoina korvin kuultavasti. En ihmettele yhtään. Kyllä se mies on osansa tehnyt tämän kansan musiikillisessa sivistämisessä moneen kertaan.



Ja onhan sekin Nymanille laskettava eduksi, että hän lopetti itse eikä odottanut että joku käskee. Eikä uhriutunut sääliä kerjäämään, kuten joku toinen popradioveteraani.

Muutama vuosi sitten kuuntelin sunnuntaiaamua Radio Suomesta. Mietin kahvia mökin kuistilla juodessani, että kuulostaapa turvalliselta kun äänessä on peräkkäisissä ohjelmissa sama kaksikko kuin vuonna 1974. Toinen soitti Bowieta ja toinen Beatlesia. Onkohan mulla jo nuo kasetilla?

Sikälikin nyt on hyvä. Ei radio-ohjelma saa olla pelkkä nostalgian untuvatäkki. Linjoja pitää vedellä tähänkin päivään. Ajatelkaa entiset nuoret nyt vaikka sitä, millaisen metelin olisimme nostaneet, jos 1970-luvulla olisi soitettu pelkästään 40 vuotta vanhaa musiikkia!



Radio Suomella on pirullinen tehtävä palvella musiikillisesti kuuntelijasegmenttiä, joka on kolmasosa Suomen kansasta. Tämä näkyy jatkuvana purnauksena Radio Suomen prime time-ohjelmien soittolistoja kohtaan. Ja onhan se kieltämättä pohjalta tunnelmasta toiseen. Kontrasti on joskus humoristinen, kun alueratiossa huastellaan muanlähheisesti muatallouvesta ja Whitney Houston hihkaisee väliin kasarin kuulaan helmen.

Rockin ja popin sekä bluesin ja muun juurimusiikin saralla Radio Suomi on kuitenkin laatutarjonnan yksinäinen lipunkantaja Suomessa. Siinä se onnistuu erinomaisesti.

Erinomainen uutuus on Kalevi Pollarin uusi Rock-etsivä, jossa keskiviikkoisin hemmotellaan jytän ja progen ystäviä hiteillä ja harvinaisuuksilla. Kun Ylellä on täysin ylivoimainen levyarkisto, on hienoa että sitä peuhaavat tekijät, jotka löytävät soittoon vaikka Sladen b-puolia, jos siltä tuntuu. Metallican ja Iron Maidenin yliannostuksen voi jättää kaupallisille rock-radioille.



Hienoja ohjelmia ja hienoja tekijöitä. Aika kokenuttahan Ylen väki on, kun mainitsee vielä loistavat Kai Ulmasen, Tero Lietteen, Esa Kuloniemen ja Teppo Nättilän. Mutta hyvähän se oikeastaan on. Kun ei ne nuoret kunnon musiikista mitään ymmärrä kumminkaan.