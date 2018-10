Kolumni: Turha painostus ja kilpailu voitaisiin unohtaa koululiikunnassa

Koululiikunnasta on puhuttu jo vuosia ja se on yhä kiinnostava puheenaihe nuorten keskuudessa. Toisille parin tunnin tauko istumisesta virkistää, mutta toiset stressaavat liikunnasta jo edellisenä päivänä. Mielipiteitä on monia ja kokemukset koululiikunnasta eroavat.

Osa muistelee kammoksuen liikuntatunteja. Inhotut lajit kuten uinti ja hiihto ovat vapaa-ajalla mukavaa tekemistä, mutta kouluajoilta monille on jäänyt traumoja näistä ja monista muista lajeista. Joidenkin mielestä koko valitus koululiikunnasta on kuitenkin täysin aiheetonta.

Suoritusta mittaavat testit ovat painostavia ja vaikka ideana olisikin tarkkailla vain omaa toimintaa, vertailua tapahtuu oppilaiden kesken kuitenkin. Paljon hoetaan sitä, että kunhan yrität parhaasi, se riittää. Silti se ei tunnu aina olevan tarpeeksi.

Jotkut saattavat tykätä ryhmässä liikkumisesta, mutta osa keskittyy paremmin yksin. Turha painostus ja kilpailu voitaisiin unohtaa. Kisailusta kiinnostuneet voivat vapaa-ajallaan harrastaa joukkueen tai muiden siitä lajista innostuneiden kanssa.

Itse olen nyt viimeistä vuotta peruskoulussa ja toivoisin rennompaa liikkumista. Yläkoulu on monin tavoin vapaampaa, kuin alakoulu, joten miksei liikuntakin voisi olla. Ala-asteella vietetyn kuuden vuoden jälkeen moni on kerennyt pelata pesäpalloa ja muita pallopelejä aika usein. Valinnaisliikunnassa pääsee kokeilemaan uusia lajeja, mutta kaikille pakollisessa perusliikunnassa tehdään monesti vain niitä samoja kaikille tuttuja juttuja.

Kävin liikuntaryhmäni kanssa tänä vuonna melomassa ja se oli kivaa, monelle aivan uusi kokemus. Eikö ideana juuri ole innostaa oppilaita kokeilemaan uutta? Ja saada mahdollisuus tutustua hieman tuntemattomiinkin lajeihin. Koululiikunta on oppitunti siinä missä muutkin. Ja vaikkei sitä uutta harrastusta löytäisikään, voi silti pitää hauskaa.



Kirjoittaja on yhdeksäsluokkalainen tet-harjoittelija Mikkelin Lyseon koulusta.