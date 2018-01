Mikkelin Möyhentäjä: Kiittämisen ja kehumisen pitäisi olla yhtä luonnollista kuin piereskelyn — Annetaan siis kiitoksen tulla reilusti ja vapautuneesti! Mikkelin Möyhentäjä jäi pohtimaan, miksi kiittäminen ja kehuminen tuntuu monesti olevan niin vaikeaa meille suomalaisille. Siitäkin huolimatta, että kiitokset ja kehut tekevät hyvää. Anssi Mehtälä

Facebookin kansalaisryhmissä jaetaan paljon kiitosta ja kehuja. Se on hienoa asia, mutta yksi asia minua ihmetyttää. Ei itse asiassa, vaan tavassa jolla kiitokset ja kehut usein ilmoille kuulutetaan.

Kun niin moni viesti alkaa sanoilla ”nyt on kyllä ihan pakko kiittää...” tai ”nyt täytyy kyllä kehua...” sitä ja tätä henkilöä, tapahtumaa tai paikkaa.



Jäin miettimään tuota alkuliitettä. Jonka käyttöön syyllistyn sujuvasti itsekin.

Miksi meidän on ihan pakko kiittää ja miksi meidän täytyy kehua? Ihan kuin kehuminen olisi hirmuisen vaivalloinen ponnistus. Tai kuin kiitos olisi varoittamatta ilmoille pyrkivä pieru, jota yrittää pidätellä viimeiseen saakka. Sitten kun sen on pakko antaa tulla, se ainakin yritetään päästää mahdollisimman huomaamattomasti, tuhnuna.

Eikö kiittämisen ja kehumisen pitäisi olla riemukas, vapauttava asia? Sellainen, joka päräytetään ilmoille iloisesti, ilman sen enempiä ämpyilyjä? Aina kun on aihetta.



Kiitoksia ja kehuja sinkoilee arjen pyörteissä liian vähän. Vaikka ne tekevät hyvää. Ainakin minulle tulee hyvä mieli, kun saa sanottua kiitoksen vaikka hyvästä ateriasta tai moitteettomasta asiakaspalvelusta. Tai vaikka siitä, että toinen on olemassa.

Jos näkee, että sana osuu ja uppoaa, tulee vielä parempi mieli. Puolin ja toisin. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun kiitos tai kehu on pelastanut kaksi synkkää päivää kertalinttuulla.

Tästä minulla on empiiristä todistusaineistoa vaikka kuinka paljon. Kuten myös siitä, että oma-aloitteisuudella voittaa paljon. Kaupassakin saa pääsääntöisesti sitä parempaa kohtelua, mitä vähemmän oma naama muistuttaa norsun vehjettä. Kokeilkaa vaikka.



Minun ikäisteni vanhemmat kasvoivat maailmassa, jossa kehu ja kiitos olivat ylellisyyksiä. Lapsia ei passannut kehua, koska niistähän saattoi kasvaa ylpeitä. Kiittely-yritykset aiheuttivatkin tuon ajan kasvateille vaivaannusta ja kiusallisia tilanteita, kun ne tulkittiin milloin mitenkin väärin. Usein tahallaan. Että mitä se nyt yrittää. Joku taka-ajatus sillä varmaan on.



Ilmapiiri on siitä kyllä muuttunut suopeammaksi. Minua ovat vanhempani, joskus jopa opettajani, kehuneet ja itsekin olen koettanut omia kakaroitani kehua. Onneksi siihen on ollut paljon aihettakin.

Kohteliaisuuksia ja kehuja mahtuisi maailmaan enemmän.



Mutta kyllä kohteliaisuuksia ja kehuja mahtuisi maailmaan enemmän. Meidän suomalaisten kannattaisi tätä oikein opetella, koska arkikielestämme ovat vuosikymmenien aikana hioutuneet pois englannin pleasen tai venäjän pazhalujstan tyyliset kohteliaisuusliitteet. Se mikä muualla kuuluu kutyymiin, tulkitaan meillä helposti hienosteluksi. Meille riittää kiitti ja oho.



Uudenvuodenlupauksia en tehnyt, mutta yritän muistaa kiittää ja kehua entistä useammin. Onhan sitä kaikenlaista ylistämisen aihetta ja kiitollinenkin saa olla monesta jutusta. Kumpikaan sana tuskin kuluu puhki, vaikka niitä kuinka viljelisi.



Tätä kulttuuria voimme huoletta imuroida Yhdysvalloista, jossa kaikkinainen kannustus ja kehuminen on perinteisesti ollut kunniassa. Meillä ei ole mitään tarvetta heilahtaa Oscar-gaalamaiseen liioitteluun tässäkään suhteessa, mutta en ole vielä kuullut kenenkään elämän huonontuneen siitä, että tämän tekemisiä kiitellään ja onnistumisia kehutaan.





Nyt on kyllä ihan pakko palata vielä tuohon suolikaasuasiaan. Vähän vulgääri se toki on aiheena, mutta se sopii nyt tarkoituksiini vertauskuvallisessa mielessä. Ja onhan pieremisestä puhuminen aina hauskaa. Myöntäkää pois.



Lääkärit muistuttavat, ettei peräilmaa kannata pidätellä. Sama pätee kiitoksiin ja kehuihin. Olo on niidenkin jälkeen vapautunut ja kepeä. Eikä mahassa kierrä.

Yhdysvaltalainen gastroenterologi Michael D. Levitt on selvittänyt, että ihminen päästelee keskimäärin 13,6 pierua vuorokaudessa. Sama määrä on hyvä suositus myös kehujen ja kiitosten päivittäisannokseksi. Eiköhän vielä pyöristetä luku saman tien ylöspäin, neljääntoista.