Päätoimittajalta: Viitostie, Riden nainen ja kahdeksan muuta hyvää uutista Maailmassa on paljon pielessä, sitä ei käy kiistäminen. Arjen murheissa ja uutistulvassa kuitenkin unohtuu, että paljon hyvääkin tapahtuu. Timo Laitakari | timo.laitakari@lansi-savo.fi | Twitter: @TimoLaitakari

Joulun hengessä listasin kymmenen tämän vuoden hyvää uutista Mikkelin seudulta ja maakunnasta.

1. Viitostien remontti Mikkelin kohdalla valmistui lopullisesti. Jos poikkeusjärjestelyt, kiertotiet ja alennetut nopeudet rassasivatkin hermoja, nyt on hyvä tie posotella. Mikä parasta, remontin jatko Juvalle alkaa pian.

2. Asuntomessut onnistuivat yli odotusten. Yleisö löysi paikalle, talous piti ja Mikkeli sai uuden kaupunginosan. Ehkä suurin yllätys oli, että kaupungin päättäjät pystyivät messuhommissa hyvään yhteistyöhön, jota muutoin on turhaan perätty.

3. Jukurit yllätti avauskaudellaan jääkiekkoliigassa. Toinen kausi on sujunut vaisummin, mutta eihän se ihme ole, että pienimmällä budjetilla pelaava tulokas häviää pelejä. Parempaan on mahdollisuus, mutta se edellyttää yleisön ja koko alueen tukea.

4. Ystäväni Ride löysi naisen. Pieni tapahtuma globaalissa mittakaavassa, mutta yksilötasolla melkein kauneinta, mitä voi tapahtua.

5. Saimaannorpan kotiasioista voi myös iloita. Pesintä onnistui taas, ja kanta jatkaa pienessä kasvussa.

6. Suomi 100 -juhlavuonna maakunta oli täynnä hienoja tapahtumia runonlaulupäivistä Neitvuoren luontorasteihin, Mäntyharjun Katajaiseen kansaan ja Mikkelin Pride-kulkueeseen. Kun Juva vielä juhli 575- ja Kangasniemi 150-vuotispäiviään, häppeninkiä riitti.

7. Jalkapallon paikalliskamppailut jatkuvat Mikkelissä, kun sekä MP että Pallo-Kissat onnistuivat pysymään sarjassa. Päämajakaupungin jalkapallokesästä ei paljoa hyvää voi kertoa, mutta derbyt keräsivät Urskiin isot yleisöt ja hyvän tunnelman.

8. Työllisyys on kohentunut. Maakunnassa on nyt 1 500 työtöntä vähemmän kuin viime vuonna. Koko maan taloudessa tapahtunut käänne parempaan näkyy. Tämä on hyvä uutinen Etelä-Savolle ja yrityksille, mutta ennen kaikkea jokaiselle, joka on päässyt leivän syrjään kiinni.

9. Metsäteollisuudella pyyhkii hyvin. (Tähän kohtaan kuuluisi vitsi kiinalaisten lisääntyneestä vessapaperin käytöstä mutta jätän se kertomatta.) Äänekosken jättitehdas imee puuta Etelä-Savosta ja Metsä Wood ryhtyy rakentamaan Punkaharjulle kertopuulinjaa.

10. Kaksi ministeriä kerralla maakuntaan — se on harvinaista herkkua. Historia näyttää, millainen saldo Jari Lepän ja Antti Häkkäsen ministerikaudesta Mikkelin seudulle konkreettisesti jää, mutta asiasta sopii iloita ihan vaikka kotiseutuhengessä.

Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.