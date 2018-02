Jari Lepän kolumni: Villisikakantaa pannaan kuriin viikonlopun yhteisjahdilla

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsästäjäliitto järjestävät yhdessä valtakunnallisen villisikaviikonlopun 23.–25.2. Tarkoituksena on metsästää villisikaa samanaikaisesti kaikkialla Suomessa. Lisäksi viikonlopun yhteydessä tarjotaan lisätietoa villisiasta, sen metsästyksestä sekä afrikkalaisesta sikarutosta. Tapahtumaan voi osallistua esimerkiksi järjestämällä yhteisjahdin naapuriseurojen kanssa.



Suomen villisikakanta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Myös Pertunmaalla ne ovat yhä yleisempi vieras. Nopeasti lisääntyvän kannan vahvistuminen on niin ripeää, että meillä on viimeiset hetket saada kanta kuriin. Emme voi joutua Ruotsin tielle, jossa satojen tuhansien yksilöiden kanta ei ole enää hallinnassamme.

Villisikojen yleistyminen aiheuttaa merkittäviä vahinkoja metsissä, pelloilla ja puutarhoissa. Suurimman uhkan tulevaisuuden kannalta aiheuttaa afrikkalainen sikarutto. Villisiat ovat matkustaja- ja muun rajaliikenteen rinnalla suurin riski taudin leviämisen kannalta.

Afrikkalainen sikarutto jyllää pitkin Itä-Eurooppaa. Viimeisimpänä tauti on levinnyt Tšekkeihin. Taudin leviäminen on aiheuttanut kymmenien miljoonien eurojen kustannuksia eri EU-maille. Taudin saapuminen Suomeen tulisi veronmaksajille kalliiksi, lopettaisi sianlihan viennin ja toisi todennäköisesti mukanaan rajoitteita ja velvoitteita myös metsästäjille. Suomessa onkin kiristetty turvallisuustoimia eri sektoreilla, jotta voimme pitää taudin maamme rajojen ulkopuolella.



Metsästäjien tekemä luonnonhoitotyö eri sektoreilla ansaitsee suuren kiitoksen. Riistan ruokinta, pienpetojen metsästys, suurriistavirka-apu ja hirvi- ja suurpetokantojen hallinta jäisivät tekemättä ilman metsästäjien jokapäiväistä työtä. Myös villisikakannan hallinnassa metsästäjät ovat olleet aktiivisia, ja tätä tarvitaan yhä enemmän myös jatkossa. Tähän kannustavat myös Evira ja Suomen sikayrittäjät omilla kannanhoidollisilla korvauksillaan.

Lähdetään joukolla metsästämään villisikajahtiin – tapahtuu se sitten kyttäämällä, ajoketjussa tai koirilla. Itse olen perjantaina 23.2 mukana jahdissa Kymenlaaksossa.



Jari Leppä

jari.leppa@eduskunta.fi

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeri (kesk.)