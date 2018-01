Kolumni: Mikkeli ei ole ollenkaan niin tylsä paikka kuin voisi olettaa — Kaupungin hyvistä asioista ei vain osata kertoa Mielikuva Etelä-Savosta on se, että alue taantuu poismuuton ja väestön ikääntymisen vuoksi. Se on täyttä puppua. Ongelma on se, ettei Mikkelin vetovoimatekijöistä osata kertoa, kirjoittaa Länsi-Savon toimittaja Suvi-Tuulia Nykänen. Mari Koukkula Suvi-Tuulia Nykänen

Nuoren ihmisen elämä on täynnä muutoksia. Viimeisin muutos toi minut töihin Mikkeliin, takaisin kotiseudulleni.

Kun kerroin opiskelukavereilleni muutosta, heidän reaktionsa vaihtelivat nauruun räjähtämisestä ihmettelyyn. Kaikki iloitsivat tietysti työpaikasta, mutta ihmettelivät kaupunkivalintaa. Mikkelihän on aika pieni, siellä on vain joku oudon niminen ammattikorkeakoulun osa.

Onko Mikkelissä edes mitään elämää?

Talouselämä-lehti kertoi viime vuoden lopulla, että maakuntakeskusten, esimerkiksi Mikkelin, ongelma on nuorten aikuisten mielihalut.

Nuoret aikuiset eivät halua muuttaa maakuntakeskuksiin, koska niissä ei ole niitä palveluita, joita he tarvitsevat. Mielikuva Etelä-Savosta on se, että alue taantuu poismuuton ja väestön ikääntymisen vuoksi.

Se on täyttä puppua. Ongelma on se, ettei Mikkelin vetovoimatekijöistä osata kertoa.

En ole hiihtänyt vapaaehtoisesti moneen vuoteen. Kalevankankaalla kävin heti tammikuussa.

Mikkelin pitäisi ylpeästi puhua itsestään liikuntakaupunkina. Latuverkosto on poikkeuksellisen hyvä ja Hänskin kenttä erityisesti näin talvella poikkeuksellisen upea.

Ravintolat ovat Mikkelissä erittäin hyviä. Hyviä kahviloita on paljon ja niissä haluaa käydä uudestaan. Ja kun on elänyt kuusi vuotta ilman kauppahallin mahdollisuuksia, osaa arvostaa sen liha- ja kalatarjontaa. Matkakeskuskin on toimiva, Mikkelistä pääsee junalla ja bussilla nopeasti pois. Ja myös takaisin.

Eivät nämä ole isoja mielihaluja. Mutta ne ovat juuri niitä vetovoimatekijöitä, jotka saivat minutkin palaamaan takaisin Mikkeliin.

Yksi lapsuudenystävänikin alkoi miettiä muuttoa takaisin Mikkeliin. Hän muisteli nostalgisesti ensimmäistä työpaikkaansa Mikkelin Mäkkärissä ja kertoi olleensa silloin aika onnellinen.

Ehkä meitä paluumuuttajia on Mikkelissä pian useampia.

suvi-tuulia.nykanen@lansi-savo.fi

Kirjoittaja on Länsi-Savon uutistoimittaja.