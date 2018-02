Jani Halmeen kolumni: Itä-Suomi kaipaa lisää luovia hulluja Jani Halme asuu Parikkalassa ja Helsingissä, jossa hän on töissä mediatoimistossa luovana johtajana.

Luovuus on lopulta yksinkertainen juttu. Yhdistetään kaksi asiaa, joita ei ole vähään aikaan tai koskaan yhdistetty. Aivan kuten lyijykynä, jonka perässä on pyyhekumi. Lukuisat koululaiset ehtivät tuskailla hukkaamaansa pyyhintä. Kunnes eräs Hymer Lipman keksi valmistaa kyniä, jonka toisessa päässä on kumi.

Kauneimmillaan luovuus on, kun yhdistetään kaksi loogisesti täysin yhteen sopimatonta elementtiä tasapainoisesti samaan käsitteeseen. Kuten Vesa Keskisen luomus Maailman suurin kyläkauppa. Myös liikemies Elon Musk luottaa odottamattomien yhdistelmien voimaan. Hän keksi sähköauto Teslan, joka kiihtyy Ferraria nopeammin. Tuolla ominaisuudella ei kukaan tee mitään. Tempun pyrkimyksenä on muuttaa mielikuvia yhdistämällä toisiinsa perinteisesti sopimattomia asioita. Sähköauto voikin olla ohjus, eikä nössön lussu viherpiipertäjäkiesi.



Liike-elämä tuntee ja arvostaa rohkeita ihmisiä, jotka eivät ole tyytyneet ilmiselvimpään liikeideaan. Jokaisesta merkityksellisestä yrityksestä löytyy yksilö, joka on sietänyt uuden synnyttämisen sietämätöntä epävarmuutta. Etenkin Pohjanmaalla osataan arvostaa yllättäviä sekoituksia. Heistä ei ole mitenkään kummallista, että kauhavalainen miljonääri rakentaa jonnekin Alahärmään sekä kansainvälisen tason huvipuiston, että Euroopan suurimman moottoriurheiluhallin.



Luova hulluus synnyttää työpaikkoja. Itä-Suomi kaipaa kipeästi lisää aikaansaavia erikoisyksilöitä ja huimia liikeideoita. Valonpilkahduksiakin on. Joroisten business-katepillari Pekka A. Viljakaisen digineuvoja kuuntelevat maailman mahtavimmatkin. Hotelliyrittäjä Saimi Hoyer pelastaa Punkaharjulla kansallisomaisuutta. Rantasalmella on huiman omaperäinen järvikylpylä ja Kymenlaaksossa avattiin maamme eteläisin porotila. Upea lista, mutta kovin lyhyt.

Toivottavasti noiden pelottomien yrittäjien rohkeus innoittaa meitä muitakin. Iloinen Itä-Suomi voitaisiin tuntea alueena, jossa totisesti osataan arvostaa luovaa hulluutta.



Jani Halme

Kirjoittaja on luova johtaja ja Suuren Journalistipalkinnon voittaja.