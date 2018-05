Kolumni: Hallituksen kehysriihestä tukea kasvulle ja oikeudelle

Viime kuussa pidetyssä kehysriihessä sovimme talouden suuntaviivoista vuoteen 2022 saakka. Riihi oli erityisen tärkeä, koska Suomi on vihdoin saamassa tuulta siipiensä alle. Usean vuoden kestänyt talouden matalalento on vihdoin taittunut. Vauhtisokeus ei kuitenkaan saa yllättää, sillä maamme talous on edelleen alijäämäinen. Työ jatkuu edelleen.