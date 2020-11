Päätoimittajalta: Energiayhtiöiden myyntipuheissa pitäisi kohta päästä jo asiaan

Jotain pitäisi myydä, jotta suohon uponnutta taloutta saataisiin pitävälle pohjalle. Kaikki ennusmerkit vain viittaavat siihen, että toteutus osoittautuu ylivoimaiseksi. Syy on se sama, joka hetteikköön on vienytkin: kyky sopimiseen ja kompromisseihin puuttuu.

Puhe on tietysti taas Mikkelistä. Kaupungilla on taseessaan kattamatonta alijäämää siinä mitassa, että julistaminen kriisikunnaksi on ajan kysymys. Nyt kaupunginjohtaja esittää, että omaisuutta pitäisi myydä ihan kunnolla.

Käytännössä kyse on energiayhtiöistä. Tavoitteena on 70 miljoonan euron myyntivoitto. Sillä hoidettaisiin alijäämät historiasta ja parilta tulevalta vuodelta.

Omaisuuden myynti ei poista tulojen ja menojen pysyvää epäsuhtaa. Alijäämät ja velat ovat kuitenkin sillä tasolla, että myydä pitää. Mitään toista uskottavaa ratkaisua ei kukaan ole pystynyt esittämään.

Joka tapauksessa pelissä on satojen miljoonien eurojen omaisuus.

Mikkeli omistaa kokonaan Etelä-Savon energia Oy:n eli Esen. Lisäksi kaupunki on Suur-Savon sähkö Oy:n (SSS) suurin kuntaomistaja 14 prosentin osuudella. Yhtiöiden tarkka arvo selviää vasta myyntihetkellä. Joka tapauksessa pelissä on satojen miljoonien eurojen omaisuus.

Viime vuosina energian jakeluyhtiöiden arvot ovat nousseet. Taustalla ovat matalat korot ja muiden hyvien sijoituskohteiden puute. Perusinfrastruktuuri Suomen kaltaisessa vakaassa maassa on varma tuottokohde.

Myös alan säätely vaikuttaa. Verkot ovat alueellisia monopoleja ja hinnat säänneltyjä. Energiamarkkinaviraston ja maan hallitusten päätökset ovat tehneet sähkönsiirtoyhtiöistä omistajilleen raha-automaatteja.

Mitä pidempi ja kalliimpi jakeluverkko, sitä paremmalta tulonlähteeltä yhtiö näyttää.

Julkisuudessa Mikkeli on yrittänyt Esen ja SSS:n omistusjärjestelyitä viimeksi kymmenen vuotta sitten. Neuvottelut päättyivät umpikujaan marraskuussa 2010. Sen jälkeenkin asiaa on kulisseissa pohdittu.

Kesällä 2016 kaupunki ja Suur-Savon sähkö teettivät konsultilla selvityksen yhtiöiden "omistuksellisen yhteistyön kehittämisestä". Käytännössä se tarkoittaa yhdistämistä.

Homma ei edennyt selvitystä pidemmälle, mutta silloin käytiin läpi yhtiöiden arvoja ja malleja, joilla yhdistyminen voitaisiin hoitaa. Tuolloin SSS:n koko osakekannan arvoksi ynnäiltiin reilut 500 miljoonaa euroa. Esen hinnaksi saatiin vajaat 150 miljoonaa euroa.

Neljässä vuodessa tilanne on muuttunut. Esimerkiksi Kauppalehti laskeskeli kuluneella viikolla Eselle 245 miljoonaan euron hintaa ja Suur-Savon sähkölle jo 1,1 miljardia euroa. Miljardi kuulostaa kovalta luvulta, mutta vastaavia arvioita on esittänyt aiemmin myös yhtiön johto.

Kymmenessä vuodessa Suur-Savon sähkön arvo näyttää kasvaneen selvästi Eseä enemmän. Syy on ilmeinen: mitä pidempi ja kalliimpi jakeluverkko, sitä paremmalta tulonlähteeltä yhtiö näyttää.

Yhtiöjärjestykseen kirjatut äänivaltaleikkurit ja etuosto-oikeudet hillitsevät ostajien intoa.

Kaupungin taseessa Esen osakkeet on arvostettu 14,5 miljoonan euron ja Suur-Savon sähkön osakkeet 2 miljoonan euron arvoisiksi.

Jos Mikkelin kaupunki tavoittelee 70 miljoonaan euron myyntivoittoa, sillä on kaksi perusvaihtoehtoa: 1) myydään Esestä vähemmistöosuus, 2) myydään koko Suur-Savon sähkön osakepotti.

Kummallakin vaihtoehdolla on kannatusta, mutta myös vastustusta. Päätöksentekijöitä ei käy kateeksi, sillä asia on iso ja todella monitahoinen.

Esen myynnistä tekee houkuttelevan ratkaisun selkeys. 70 miljoonaan myyntivoitto lienee saatavissa, jo vähemmistöosuuden myynnillä. Määräysvalta yhtiössä voi siis säilyä kaupan jälkeenkin.

Suur-Savon sähkö myynnin etuja ja riskejä on paljon hankalampi arvioida. Jo pelkästään osakkeen käypä hinta on arvoitus.

Kauppoja on tehty 5 000 eurolla osakkeelta, mutta kun muistetaan arviot yhtiön 1,1 miljardin euron markkina-arvosta, kaksinkertaisetkaan hinnat eivät olisi utopistisia. Se pitää toki muistaa, että yhtiöjärjestykseen kirjatut äänivaltaleikkurit ja etuosto-oikeudet hillitsevät ostajien intoa.

Mikäli Mikkeli myisi omistamansa vajaat 11 000 osaketta, tavoiteltu myyntivoitto saattaa silti hyvinkin olla saatavissa.

Jos osakkeet päätyvät "väärälle" taholle, naapurisuhteita varmasti koetellaan.

Kun kaupunki omistaa SSS:stä vain siivun, määräysvallan menettäminenkään ei kirpaise samalla tavalla kuin Esessä.

Mutta mikä arvo pitää laskea maakunnallisuudelle? SSS:n muut omistajat ovat lähiseutujen kuntia. Mikkelin päätöksillä on siis iso vaikutus koko alueelle. Jos osakkeet päätyvät "väärälle" taholle, naapurisuhteita varmasti koetellaan.

Entä miten käy SSS:n mikkeliläisyydelle, jos omistus lähtee? Nyt pääkonttori ja monet toiminnot sijaitsevat Mikkelissä. Halukkaita ottajia löytynee esimerkiksi Savonlinnasta: työpaikkojen lisäksi kyse on muun muassa yhteisö- ja kiinteistöveroista.

Sijoittaja haluaa maksamansa hinnan nopeasti takaisin ja asiakkailtahan se otetaan.

Energiayhtiöiden omistukset eivät ole mitä tahansa arvopaperiomistuksia. Kyse on perusinfrastruktuurista, joka koskettaa jokaista kuntalaista.

Kun sähkön tai lämmön jakeluverkkojen omistus katoaa kansainvälisille sijoittajille, paikallinen sananvalta katoaa.

Sijoittaja haluaa maksamansa hinnan nopeasti takaisin ja asiakkailtahan se otetaan. Jo nyt etenkin Suur-Savon sähköä on moitittu riistohinnoittelusta. Vaikea kuvitella, että omistajanvaihdos toisi hintoihin muuta kuin nousupainetta.

Sekin on hyvä muistaa, että kerran myyty elää jatkossa omaa elämäänsä. Vaikka osakkeille nyt löytyisi "vakaa kotimainen" sijoittaja, mikään ei takaa, etteikö omistusta kohta myytäisi Jersey-saarille rekisteröidylle kapitalistille.

Sitäkään mallia ei pidä unohtaa, jossa Ese ja Suur-Savon sähkö yhdistyvät.

Kaupungin päässä asiaa on taas pohjustettu konsulttivoimin. Nyt homma on kolmihenkisen energiatyöryhmän käsissä. Joulukuun alussa pitäisi jotain kuulua.

Alkaakin jo olla korkea aika saada konkreettisia vaihtoehtoja pöytään ja faktoja punnittavaksi.

Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.