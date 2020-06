Kommentti: Perussuomalaiset löysi itsestään arvokkaan asiapuolueen – Turtiaisen potkut oli yllättävän kova reaktio

Mitä siistimmin käyttäytyy, sitä vaikeampi on erottautua muista. Roisilla käytöksellä taas on vaikea löytää kavereita hallitukseen. Se on populistin dilemma, kirjoittaa päätoimittaja Timo Laitakari.