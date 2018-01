Jani Halmeen kolumni: Elämä on huomattavasti hauskempi kokemus, kun sulkee autopilotin Jani Halme asuu Parikkalassa ja Helsingissä, jossa hän on töissä mediatoimistossa luovana johtajana.

Tein uudenvuodenlupauksen. Aion olla jatkossa entistäkin tyhmempi asiakas. Koska niin kokee enemmän. Paljon hyviä elämyksiä on nimittäin mennyt ohi ihan vain sen vuoksi, että olen pelännyt asiakaspalvelutilanteita. Nolatuksi tulemisen pelko on toistuvasti voittanut uteliaisuuden.



Olen tilannut baarissa tavallisen kolmosen tai suodatinkahvin, vaikka olisi houkuttanut kokeilla jotain uutta. Mitä jos se erikoisolut onkin liian erikoisen makuista, tai en osaa lausua cappuccinoa sujuvasti? Olen jättänyt kaartamatta hampurilaisravintoloiden drive in -kaistoille, kun olen arastellut sille tolpalle puhumista. Ulkomailla vasta onkin kauheaa. Paljonko sitä juomarahaa pitää antaa?

Ei kyllä tavallinen ihminen sushia tarvitse.

Kaikkein pelottavinta on kuntosalilla. Keskityn levytangolla pumppaamiseen, vaikka viereinen vetkutin näyttää tehokkaammalta. Mutta miten sitä käytetään? Ihme vipuja ja vinssejä. Hävettää edes yrittää.



Koska en ole halunnut tunnustaa olevani kaavoihin kangistunut, olen kääntänyt aristelun ylenkatseeksi. Ei kyllä tavallinen ihminen sushia tarvitse. Ihme hömpötyksiä ne paninit. Ja toisinaan näin toki onkin. Kun on kokeillut kaiken maailman makkaroita, huomaa ylivoimaisinta grillattavaa olevan se kaikkein jauhoisin perusmakkara. Mutta keskimäärin elämä on huomattavasti hauskempi kokemus, kun sulkee autopilotin ja kokeilee uusia makuja, värejä, radiokanavia ja lopulta sitä tummempaa paahtoa.



Ihminen on itse uusien kokemustensa suurimpana esteenä. Oma ratkaisuni on olla jatkossa yhä tyhmempi. Astelen asiakaspalvelutilanteisiin jatkossa tämän mullistavan lauseen kanssa: ”Moi! Miten teillä homma toimii ja voitko suositella jotain uutta?”. Asiantuntevat myyjät ilahtuvat poikkeuksetta päästessään käyttämään ammatti- ja kielitaitoaan.

Kuntosalin jumppakovikset ne vasta mielellään kertovatkin ihmelaitteiden toiminnasta. Aion jatkaa tällä tiellä. Minkäslaista juomaa se absintti olikaan?



Kirjoittaja on parikkalalainen Suuren Journalistipalkinnon voittaja.