Mikkelin Möyhentäjä: Kiitos, Elisa Hillgen että toit valoa pimeään — Illumio-valotapahtumasta pitää tehdä pysyvä piriste Mikkelin syksyyn!

Viime lauantaina oli kerrankin muuta ohjelmaa kuin sauna ja Midsomerin murhat. Illumio-valotapahtuma sai tuhannet ihmiset nostamaan ahterin sohvasta ja lähtemään iltakävelylle kaupungille.

Oli hieno meininki. Isot ja pienet ihmiset ajoittain jopa tungeksivat etenkin Kirkkopuistossa ja Naisvuorella. Ei tarvittu kuin kaunista valoa keskellä pimeintä syksyä.

Eikä kukaan ollut edes kännissä, vaikka oli viikonlopun ilta. Ei ihme, etteivät mikkeliläiset noina päivänä paljon muusta puhuneet.

Illumio oli kaupunkikulttuuria parhaasta päästä. Se liikutti, viihdytti, antoi elämyksiä ja kiihdytti ajatustoimintaa. Mennä ja tulla sai omaan tahtiinsa.

Illumion keksijä Elisa Hillgen ja hänen työryhmänsä ansaitsevat lämpimät kiitokset ja suuret ylistykset. Illumio täytti kaikki hyvän yleisötapahtuman kriteerit; se oli helposti lähestyttävissä ja saavutettavissa ja täysin ilmainen. Heittämällä vuoden kaupunkitapahtumakeksintö minun mielestäni.

Mikkelin ydinkeskustaan levisi sellaista hyvää oloa ja iloista tunnelmaa, jota tarvitaan kaamoksen kaatuessa päälle. Illumio oli hinee tapahtuma.

Naisvuoren tornikin näytti pitkästä aikaa hyvältä värikkäässä juhlavalaistuksessa. Paljaaltaan ja päivänvalossahan sitä ei kohta ilkeä edes katsoa. Niin kuppaiseen kuntoon kaupunki on maamerkkinsä maalipinnan päästänyt.

Tällä viikolla olemme kuulleet, että Illumio saa jatkoa. Se on hyvä uutinen. Toivotaan, että tulevina vuosina siitä muodostuu osa Mikkelin vuotuista tapahtumakalenteria.

Illumion työryhmä sai jo nyt apua seudun oppilaitoksilta ja kulttuurialan tekijöiltä. Jatkossa kuvioon saadaan varmasti mukaan uusiakin toimijoita ja Illumio kehittyy hyvällä tavalla isommaksi.

Ja siihenhän tarvitaan tietty toimijoiden lisäksi myös niitä tukijoita. Niin että vink vink, sponsorit. Illumiossa on tukirahalle hyvä kohde.

Valontuoja on hyvä homma ihmiselle tässä maailmassa.

Minusta Illumiosta voisi ihan hyvin kehittää viikonvaihteen mittaisen kaupunkifestivaalin. Jo nyt oli kaikenlaista hauskaa oheistoimintaa satujen lukemisesta lähtien ja sellaista voisi ihan hyvin olla lisääkin.

Kirkkopuisto kaipaa lisää järjestettyä meininkiä hyviin puitteisiinsa. Kaiken ei Mikkelissäkään tarvitse olla torilla.

Illumiosta voisi ehkä tehdä myös pitemmän? Kun opiskelin Tampereella, siellä ilahduttivat aina näihin aikoihin vuodesta Valoviikot. Hämeenkatu oli päästä päähän valaistu vaikka minkälaisilla valohimmeleillä. Niitä oli mukava katsella kun meni Tillikkaan ja ylioppilastalolle, Wienerwaldin kautta.

Mikkeliin voisi kehittää jotakin samanlaista. Porrassalmenkadulla, kirjaston ja torin laidalla olevat puihin sijoitetut valot ovat luonteeltaan sellaiset, että niitä voisi polttaa muutenkin kuin joulusesonkina. Julkiset rakennukset voisi valaista pimeänä vuodenaikana. Eivät ne ledit niin kalliita käytettäviä ole.

Ei muuta kuin valoja päälle lokakuusta jonnekin helmi-maaliskuulle. Kirkasvalo kun ihan tutkitusti vähentää myös kaamosmasennusta ja muuta apatiaa.

Kaupunkivalaistus kutistaa myös turvattomuuden tunnetta kulkijoiden keskuudessa. Sijoitetaan ne valot vain niin ylös, etteivät huligaanit pääse niihin käsiksi.

Mikkeliläinen Elisa Hillgen on tuttu valaistusalan yrittäjänä sekä Mikkeli Art & Design Weekin ja Museoiden yö-tapahtuman taustavoimana. Hän on myös ollut suunnittelemassa valoja ja valaistuksia moneen paikkaan Mikkelissä. Häntä voi hyvällä omallatunnolla kutsua valontuojaksi. Se on hyvä homma ihmiselle tässä maailmassa.

Hillgen on parhaillaan siviilityössä Jyväskylässä. Hän toimii, ei mitenkään yllättäen, kaupungin valaistuskoordinaattorina. Siellä hän on tehnyt ansiokasta työtä Valon kaupunki -tapahtumassa, josta Illumiokin on innoituksensa saanut.

Voitaisiinko Mikkeliinkin saada tuollainen työntekijä? Täällä on ihan yhtä pimeää kuin Jyväskylässä ja kun täällä muutenkin aina katsellaan isommista kaupungeista toimimisen mallia, voisihan sitä kopsata sellaisenkin asian, josta on ihan konkreettista iloa ja hyötyä.

Minulla olisi tiedossa siihen pestiin sopiva henkilökin.