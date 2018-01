Mikkelin Möyhentäjä: Lämpimät onnentoivotukset Remu Aaltoselle — ja kepeät mullat Hurriganesille Hurriganesin Roadrunner jyrsi pysyvän jäljen nuoren Mikkelin Möyhentäjän aivoihin ja sieluun. Se pysyy Remu Aaltosen merkittävimpänä ja kestävimpänä teoksena. Anssi Mehtälä

Härkäviikoilla juhlitaan Remu Aaltosta. Keskiviikkona hän täytti 70 ja viikon päästä on Remu & Hurriganesin viimeinen keikka.



Remun synttärien kunniaksi luin Otavan opistokaverini Petri Laukan kirjan Remu ja Hurriganes Kekkoslovakiassa. Mainio teos avaa uusia näkökulmia. Se kertoo 1970-luvun Suomen henkisestä, kulttuurisesta ja poliittisesta ilmapiiristä. Ajasta, jossa kasvoin ja opin rockia kuuntelemaan.

Nyökyttelin lukiessani. Näin se meni, vaikken tietenkään sitä kakarana tajunnut. Jäin kuitenkin miettimään, tarvitseeko Hurriganes tai rock analysointia. Eikö riitä että se kulkee ja jytisee? Liikuttaa, piristää ja saa ihmiset hakeutumaan toisten seuraan?

Eikö tämä ole rockin homma? Happy rock and roll? Niin Cisse Häkkinen asian muotoili.



Hyvässä rockissa on taikaa. Silloin syntyy enemmän kuin osien summa, jotain pysyvän jäljen jättävää. Silloin tajuaa, että nyt näillä on oikein juhla-ajan louhinta päällä.

Remu osasi sen taian. Hänen visionsa synnytti englantia osaamattoman, keskinkertaisen rock-rumpalin, perusasioita jytkyttävän basistin sekä virtuoosimaisen eksentrikkokitaristin yhteentörmäyksestä ajatonta musiikkia yhden levyn verran. Se on Roadrunner.

Vuoden 1974 levy on Hurriganesin zeniitti. Sitä edeltänyt oli opettelua ja sen jälkeinen toistoa. Hohtoa ei himmennä se, että melkein puolet levystä on covereita. Ja Hurriganes-originaalitkin lainailevat surutta milloin mistäkin. Jotenkin ne vain saatiin kuulostamaan ihan ikiomilta.



Me aikalaiset imuroimme Hurriganesin syvälle tajuntaan. Edelleen ymmärrämme, kun joku sanoo aiv biin traing foor a very long taim. Muistamme European Pop Jury-voiton ja mustavalkoisen Iltatähti-esityksen koreografian. Vielä monta vuotta myöhemmin, vanhojenpäivänä, poseerasimme kavereiden kanssa valokuvissa samalla tavalla kuin Remu, Cisse ja Albert Järvinen Rock And Roll All Night Long -albumin kannessa.

Ei olisi ollut lainkaan huono juttu, jos Hurriganes olisi saatettu ansaittuun lepoon jo ajat sitten.



Hurriganes osui ja upposi, koska ajoitus osui nappiin. Kun katsoo 1970-luvun alun suosikkilistoja, tajuaa, ettei tässä maassa ollut muita rock-bändejä kuin Hurriganes. Käännösiskelmien sekä purkka- ja huumoripopin seasta oli helppo nousta muita päätä pidemmäksi.

Ahkera työnteko toi Hurriganesin myös lähelle. Deep Purplet ja Nazarethit olivat kaukana, mutta Hurriganes tuli Mikkelin PK-Klubille ja Lyseolle. Keikan jälkeen tähdet saattoi bongata torin nakkikioskilta, samasta jonosta fanien kanssa.



Hurriganes onnistui täydellisesti vain kerran. En vähättele mittavan uran muita saavutuksia, mutta legendansa Remu ja Hurriganes loivat Järvisen kanssa Roadrunnerilla. Silloin yhtyeessä oli meidän oloissamme ennen kokematonta voimaa ja karismaa. Tiedämme nyt, että yhdistelmä oli räjähdysherkkä eikä magia kestänyt pitkään, mutta se tähti loistaa edelleen kirkkaasti.

Paketti oli hallussa kaikin puolin. Vai tiedättekö kenties toista suomirock-levyä, jonka kansi olisi yhtä hyvin synkassa musiikin kanssa kuin Risto Vuorimiehen öinen Cadillac-kuva Roadrunnerin kannessa?



Kenelläkään muulla ei voi olla oikeutta Hurriganesin nimen käyttämiseen kuin Remulla. Se on hänen luomuksensa ja bisneksensä täysimmillä mahdollisilla nautintaoikeuksilla. Silti ei olisi ollut lainkaan huono juttu, jos Hurriganes olisi saatettu ansaittuun lepoon jo ajat sitten.

Rokkimuistojeni huonoimmasta päästä on masentava näkö- ja kuulohavainto yhdessä alkupään Jurassic Rockissa, kun joku Remu & Hurriganes-kokoonpano tärveli klassikoita Visulahdessa. Soitto venyi kuin vouvaavalla BASF-kasetilla, kun basisti ja kitaristi soutivat ja huopasivat sen mukaan, miten rumpukomppi kulloinkin kuljeskeli.



Ohi kulkenut kaverini kommentoi, että haudanryöstö on aina tuomittavaa, mutta erityisen tuomittavaa on oman haudan ryöstäminen. Hommassa ei todellakaan enää ollut sellaista Texasia, johon nimi olisi velvoittanut.

Siis onnea Remulle ja hyvästi Hurriganesille. Stop the music! I gotta smoke!