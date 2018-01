Kolumni: Joulupukki toi Trivial pursuitin, ja minä tajusin, että tärkeintä on voitto Pukilla lie ollut mielessään rento ajanvietto, eikä aavistustakaan siitä, että peli herättäisi tavanomaisesti niin lauhkean perheenäidin raivokkaan kilpailuvietin, kirjoittaa Elina Keskitalo. Elina Keskitalo

Eipä tainnut joulupukki tietää, mitä tuli tehneeksi, kun toi perheeseemme Trivial pursuit -pelin.

Pukilla lie ollut mielessään rento ajanvietto, eikä aavistustakaan siitä, että peli herättäisi tavanomaisesti niin lauhkean perheenäidin raivokkaan kilpailuvietin.

Edellisistä Trivial pursuit -sessioistani oli ehtinyt vierähtää yli vuosikymmen, mutta peli paljasti armottomasti, että heikkouteni ovat pysyneet samoina.

Afrikan tähdessä en erityisemmin hätäile timantin kiikuttamisesta Kairoon tai Tangeriin. Menolippu-pelissä en jaksa pitää lukua rakentamieni rautateiden arvosta, vaan alan haukotella siinä vaiheessa, kun peli etenee pisteiden laskuun asti.

Tietokilpailupeli sen sijaan saa pääni pimahtamaan.

Joku voisi olla sitä mieltä, että on epäurheilijamaista kuittailla toisille pelaajille osuneiden kysymysten lapsellisen helposta luonteesta. Ehkä on myös reilun pelin hengen vastaista kalastella pisteitä saivartelemalla pitkällisesti levysoittimen ja gramofonin määritelmistä.

Mutta — kuten itse kuulin pelin tuoksinassa ääneen sanovani — ei tässä hyvä äiti -pisteitä tavoitella, vaan voittoa.

Urheilukysymyksissä taktiikkani on siis edelleen valistumaton arvaus. Ja jos aiheena on kemia tai fysiikka, vakiovastaukseni ovat helium ja Einstein. Ainakin kerran on pakko mennä oikein.

Vaan miksi kummassa pelin tekijät ovat antaneet sille nimen, joka viittaa mitättömiin tai turhanaikaisiin pyrkimyksiin?

Jo yhden pelikierroksen aikana voi oppia esimerkiksi sen, että runoilija Aale Tynni voitti Lontoon olympiakisoissa vuonna 1948 kultaa lyriikassa, ja että Kim Kardashianin selfie-kirjan nimi on Selfish.

Ja tiesittekö sitäkään, että M.A. Nummisen mukaan ihmiselle kaikkein tärkein maailmassa on dägä?

