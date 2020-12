Päätoimittajalta: Turha panostaa ratoihin, jos niillä ei ole varaa ajaa

Savon radan aamujunan lopettaminen on virhe sekä ympäristön että elinvoiman kannalta. VR:n monopoli päättyy vuodenvaihteessa. Tämä hallitus ei silti näytä haluavan radoille mitäään kilpailua, joka häiritsisi VR:n rauhaa, päätoimittaja Timo Laitakari arvelee.

Jos kokous alkaa Helsingissä koronanepidemian jälkeen aamuyhdeksältä, savolainen myöhästyy. VR:n aamuvarhain Kuopiosta lähtevä pikajunayhteys lopetetaan.

Loppiaisviikon jälkeen ensimmäinen juna Helsinkiin on perillä vasta lähempänä kymmentä. Autolla toki pääsee – tai Onnibussilla, jos kokous alkaa iltapäivällä.

Mikkelistä aamujuna on lähtenyt kello 6.07. Perille Helsinkiin se on saapunut aikataulun mukaan kello 8.40. Harva hyppää huvikseen ennen kukonlaulua lähtevään junaan. Kyse on puhtaasti työmatkaliikenteestä.

Itsekin olen vuoroa jonkin verran käyttänyt. Havaintoni kertovat, että juuri kokouksiin, seminaareihin ja muihin tapaamisiin aamujunalla Mikkelistäkin riennetään.

Perusteena reitin lopettamiseen on pieni matkustajamäärä. Argumentin pitävyyttä on mahdotonta arvioida, koska VR ei matkustajamääriä kerro. VR on valtion – siis meidän kansalaisten – sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö.

Savon radan lisäksi vastaavia huononnuksia nähdään muuallakin. Esimerkiksi Karjalan radalta lähtee myös varhainen aamuyhteys.

Savolaisten kanssa asiasta ei ole katsottu tarpeelliseksi etukäteen keskustella.

Vuorojen lopettamisessa on kyse siitä, että VR:n niin sanottu velvoiteliikenne päättyy. Ensi vuonna VR ajaa junaliikennettä pääosin markkinaehtoisesti, eli mitään yhteiskuntavastuuta ei enää edellytetä.

Jos omistaja – siis liikenne- ja viestintäministeriö – haluaa muutakin liikennettä vielä kulkevan, sen pitää ostaa vuorot VR:ltä. Ensi vuonna ministeriö ei halua aamujunasta maksaa. Vuoro loppuu.

Savolaisten kanssa asiasta ei ole katsottu tarpeelliseksi etukäteen keskustella. Lopettamispäätös tuli täysin puskista.

Ainakaan vuoteen tätä vuoroa on turha haikailla takaisin. Ensi vuoden aikana VR ja ministeriö neuvottelevat pidemmästä, jopa yhdeksänvuotisesta ostoliikenteen sopimuksesta.

Toivotaan, että lobbarimme pääsevät ennen päätöksentekoa ministerin puheille kertomaan, että kaukaisesta Savostakin pitäisi säällisesti pääkallonpaikalle päästä.

Toisella kädellä se lopettaa yhteyksiä ja heikentää rautateiden houkuttelevuutta

Valtion toiminta rautatieasioissa näyttää kimpoilevalta. Toisella kädellä piirrellään yhdessä alueiden kanssa tiekarttaa fossiilittomaan liikenteeseen. Toisella viittoillaan radanvarren ihmisiä siirtymään auton rattiin.

Toisella kädellä hallitus lupaa lisäpanostuksia nykyiseen rataverkostoon ja uusia miljardiratoja. Toisella kädellä se lopettaa yhteyksiä ja heikentää rautateiden houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Kyse on paitsi ympäristö- myös elinkeino- ja aluepolitiikasta. Sujuvat raideyhteydet ovat tärkeitä muun muassa teollisuudelle, matkailulle ja korkeakouluille.

Ne on aikanaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla rakennettu.

Outoa kyllä, Mikkelin aamujunan lopettaminen kytkeytyy myös rautateiden kilpailuun. Torstaina solmittu VR:n ja ministeriön sopimus nimittäin lopetti yllättäen VR:n yksinoikeuden henkilöliikenteessä.

Normaalijärjellä voisi kuvitella, että päätös tarkoittaa kilpailun alkamista ja vaihtoehtojen lisääntymistä. Käytännössä tilanne on juuri päinvastoin.

Kuin sattumalta VR on osannut varautua yksinoikeuden purkuun ja alkanut romuttaa vauhdilla vanhaa kalustoaan. Eivätpä päädy halvalla kilpailijoille.

VR itse kiistää, että romuttaminen liittyisi kilpailun pelkoon. Kuitenkin juuri kalusto on suurin kynnys alalle tuloon. Suomen eksoottinen raideleveys estää käytetyn junakaluston oston ulkomailta. Uusi taas on niin kallista, ettei kellään ole varaa sitä hankkia, jos ei ole varmuutta kymmenien vuosien liikennöintisopimuksista.

Nyt VR romuttaa muun muassa 1990-luvulla Pasilan konepajalla rakennettuja yksikerroksisia Intercity-vaunuja. Ne on aikanaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla rakennettu.

Kunnostettuina ne kelpaisivat tasoltaan varmasti vaikkapa Savon radan aamuvuoron matkustavaisille.

Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.