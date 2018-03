Mikkelin Möyhentäjä: Aivan sama millä kappaleella Saara Aalto lähtee Euroviisuihin ja miten hän siellä pärjää — Suomi ottaa joka tapauksessa jättimäisen edistysaskeleen Mikkelin Möyhentäjä on ensimmäistä kertaa pitkään, pitkään aikaan pikkuisen kiinnostunut siitä, miten me pärjäämme Eurovision laulukilpailuissa. Nyt kun pelaamme samaa peliä kuin muutkin. Anssi Mehtälä

Suomen edustuskappale Eurovision laulukilpailuihin valitaan tänään. Paineita ei ole, sillä Suomi on tavallaan jo voittanut.

Miten Suomelle käy Euroviisuissa? En minä vain tiedä.

Pakettimme on sellainen, jonka kehtaa viedä kilpailemaan muun Euroopan kanssa. Yleisradiossa älyttiin vihdoin, että menestymistä edistää merkittävästi se kun pelataan samaa peliä kuin muutkin. Ja samoilla säännöillä. Tähän saakka touhu on ollut kuin olisi menty puulaakijoukkueella MM-kisoihin. Tai Lauri Marjamäen valmennuksella lätkäkisoihin, joissa pitäisi pärjätä.



Saara Aallon kappaleet ovat erilaisia, mutta samanlaisia siinä mielessä, että ne ovat nimenomaan euroviisuja. Sitä kilpailua varten sävellettyjä, tuotettuja ja visualisoituja. Niiden takana on paljon tiimityötä, miettimistä ja palikoiden kohdalleen asettelemista.

Ne eivät ole mitä tahansa random-lauluja, joilla joku kokeilee onneaan vähän sinnepäin, vaan täsmätuotteita. Juustoisiksi ja yllätyksettömiksi niitä voi vapaasti kutsua sekä sanojen että sävelten osalta, mutta sellaisia niiden pitää olla, jotta menestymiseen olisi edes jotain saumaa. Ruotsissa tämä tuotesuunnittelu hallitaan. Siksi he ovat voittaneet viisut kuudesti ja me säkällä kerran.

Suomen viisubiisiehdokkaiden taustavoimista ei löydy suomalaisia hittinikkareita, ja hyvä niin. Heitä yritettiin vuositolkulla saada mukaan viisuja värkkäämään, mutta ei kiinnostanut.

Niinpä kappaleet tehtiin nykyaikaisella biisileirimenetelmällä, monen lauluntekijän näkemyksiä ja osaamista hyödyntäen. Tiimit toimittivat tilatut tavarat tismalleen. Yllättäen tiimeissä on paljon ruotsalaisia.



Euroviisuissa kyse on kappaleen lisäksi esittäjästä ja esityksestä. Muutamalla kolmeminuuttisella biisi pitäisi saada porautumaan tavisten ja ammattilaisten kalloihin sellaisella voimalla, että ääniä alkaa tippua. Silloin ollaan sitä varmemmalla pohjalla, mitä paremmin artisti tekemisensä sisäistää.

Saara Aallolla on sitä, mitä hommassa tarvitaan. Siinä missä Euroviisut ovat olleet monelle takavuosien edustajallemme joko syvähävettävä pakkorako tai pelkkä vitsi, on se Aallolle näytön paikka ja askel eteenpäin sellaisella uralla, jota hän nimenomaan haluaa tehdä.

Eikä haitaksi voida lukea sitäkään, että Aalto on Euroviisujen kohdeyleisön keskuudessa monella tavalla entuudestaan tuttu. Tunnettuus ei ole taannut menestystä aina, mutta nykyinen äänestysjärjestelmä sataa sellaisten artistien laariin, joilla fanipohjaa on entuudestaan. Tässä mielessä Aallolle voisi sorvata vaikka vakiopestin Suomen viisuttarena. Krista Siegfrids voi tuurata, jos välillä väsyttää.



Miten Suomi sitten pärjää, kun kaikki on tehty alusta saakka viimeisen päälle? En minä tiedä. Vuonna 1974 tiesin että Abba voittaa ja 1976 tiesin että Fredi & Friendsin Pump-pump ei voita, mutta sen jälkeen olen ollut hirvittävän huono veikkaamaan.

Aallon kolmesta biisitarjokkaastakin tykkään eniten siitä, jolle on povattu huonointa menestystä Suomen karsinnassa. Ja viisuissahan voi tapahtua mitä tahansa. Joku juttu osuu ajan hermoon ja nousee perusvarman viisumassan yläpuolelle. Lordin voitto oli juuri tätä osastoa.

Mutta se on ainakin varma, että nyt on löydetty toimiva konsepti. Eikä meidän Jasminen ja muiden takavuosien taunojen esityksistä henkisesti rampautuneiden enää tarvitse purra kynsiä. Jos tämä ei riitä, keksitään ensi kerraksi nokkelampia biisejä. Viisut ovat isossa mittakaavassa ihan so what, mutta asiat kannattaa tehdä kunnolla, jos kerran tekee.



Siinä mielessä toivon Suomelle menestystä, että jos nyt pärjätään, alkaa seuraavina vuosina varmasti Suomestakin löytyä enemmän artisteja ja lauluntekijöitä, joille Eurovision laulukilpailu ja siinä menestyminen ovat aidosti tärkeitä asioita.

Ja mitä enemmän meillä on suoraan kansainvälisille markkinoille tähtääviä musiikkialan tekijöitä, sitä paremmin suomalainen osaaminen tulee sillä alalla maailmanmenestyksiin nousemaan. Muuallakin kuin Euroviisuissa.