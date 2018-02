Päätoimittajalta: Vauvauutinen toi lämpöaallon koko Suomeen Timo Laitakari | timo.laitakari@lansi-savo.fi | Twitter: @TimoLaitakari

Lämmin puhuri pyyhkäisi perjantaina läpi Suomen, vaikka Ilmatieteen laitoksen pakkasmittarit eivät sitä rekisteröineetkään.

Illalla tullut tieto filosofian maisteri Jenni Haukion ja varatuomari Sauli Niinistön terveestä vauvasta synnytti Suomessa harvinaisen, myönteisen, pehmeän-pörröisen hyrinän, joka täytti sosiaalisen median ja nosti vaikeasti määriteltäviä hymynhäiveitä iltauutisia sohvalla katselevien, viikonlopun viettoon valmistautuvien kansalaisten kasvoille.

Vauvan syntymä on aina iloinen asia. Erityisen iloinen se on silloin, kun lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu. Ja onhan sekin kansalaisille erityinen syy iloon, että vanhemmat sattuvat olemaan Suomen tasavallan vasta valittu presidentti ja hänen puolisonsa.

Jossain kilisteltiin tulokkaan kunniaksi maljoja tai keitettiin kahvit. Meidän perheessä syötiin lauantain aamiaispöydässä kaurapuuron päälle lettuja ja mansikkahilloa. Keskustelimme myös tulokkaalle sopivista nimistä. Perheen pienin piti Simoa hyvänä, alakoululainen kannatti Swag Baby 123:a.

***

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio ovat nauttineet Suomessa kuninkaallista suosiota jo ennen presidenttikausia. Hurja vaalitulos vielä korosti Niinistön hahmon kuninkaallisia piirteitä.

On helppo ennakoida, että vauva kasvattaa korkea-arvoisen perheen suosion ja kiinnostavuuden aivan uudelle tasolle. Vertailu kuninkaallisiin perheisiin käy yhä perustellummaksi.

Suomen arkisesta aristokratiasta kertoo, että posti toi perheelle sen saman Kelan äitiyspakkauksen kuin kaikille muillekin.

Suomen arkisesta aristokratiasta kertoo, että posti toi perheelle sen saman Kelan äitiyspakkauksen kuin kaikille muillekin. Kun Euroopan kuninkaalliset syntyvät kalliissa yksityissairaaloissa, Suomen tasavallassa presidentin vaimo menee Naistenklinikalle, kuten muutkin helsinkiläisäidit.

***

Suomen jokaisella presidentillä on ollut lapsia. He ovat myös voineet valita julkisen roolinsa melko vapaasti.

Mauno Koiviston tytär Assi edusti julkisuudessa jonkin verran. Martti Ahtisaaren poika Marko on näkynyt lähinnä oman työnsä kautta. Tarja Halosen tytär sekä Niinistön jo aikuiset pojat taas ovat pitäneet hyvin matalaa profiilia.

Niinistön ja Haukion vauva toi eteen uuden tilanteen. Koskaan ennen presidentti ei ole Suomessa saanut lasta virkakautensa aikana.

Tällaista tilannetta varten ei ole olemassa protokollaa tai käytäntöjä. Miten vauvanhoito lomittuu viranhoitoon, osallistuvatko vauva ja äiti valtiovierailuille, miten perhe näkyy julkisuudessa?

Täytyy toivoa, että uudessakin tilanteessa media ja kansa kunnioittavat perheen yksityisyyttä ja valintoja. Vanhemmat osaavat varmasti itse arvioida, kuka vaihtaa vaipat, millaiset tapetit lastenhuoneeseen tulee ja kuinka paljon lapsen on syytä julkisuudessa näkyä.

Onnea äidille, onnea isälle, onnea pienelle perheenlisälle.



Kirjoittaja on Länsi-Savon vastaava päätoimittaja.