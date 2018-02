Kolumni: Onko ministerisalkkujen tiheässä vaihtumisessa järkeä tehtävien hoitamisen kannalta? Markku Kumpunen pohtii ministerikierrätyksen tarkoituksenmukaisuutta. Markku Kumpunen

Markku Kumpunen

@kaakonviestinta.fi

Ovet ovat käyneet ja salkut sinkoilleet Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa. Kun oikein pikkutarkasti lasketaan, niin vain kolme ministeriä hoitaa ihan juuri sitä postia, johon heidät 29. toukokuuta 2015 nimitettiin. Nämä kolme ovat puolustusministeri Jussi Niinistö, joka tosin tällä välin on vaihtanut puoluetta persuista sinisiin, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Jos rimaa vähän lasketaan, niin mukaan voidaan ottaa vielä ulkoministeri Timo Soini, joka luovutti Eurooppa-asiat Sampo Terholle sinisten ja persujen perinnönjaon yhteydessä, sekä pääministeri itse, joka siirsi omistajaohjausasiat elinkeinoministerille runsas vuosi sitten.

Ministerikierrätyksistä tulee sellainen maku, että tärkeintä on olla ministeri.





Toista laitaa edustavat sisäministeri sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri. Niitä virkoja hoitavat jo kolmannet henkilöt, kun Kai Mykkänen (kok.) ja Anne-Mari Virolainen (kok.) aloittivat tehtävissään. En epäile heidän kummankaan pätevyyttä, tai muidenkaan tehtäviä vaihtaneiden, mutta vähän kummallista tämä on.

Otetaan esimerkiksi sisäministeriö. Suomen turvallisuustilanteen sanotaan heikenneen muun muassa pakolaistilanteen takia. Vastuu kansalaisten tärkeänä pitämässä asiassa kuuluu sisäministerille. Nyt siis aloittaa jo kolmas ministeri kolmen vuoden aikana asioihin perehtymisen. Muutosta korostaa, että myös ministeriön kansliapäällikkö on vaihtunut.



Ajattelen, että ministerin tehtävä hallinnonalan ykkösenä on merkittävä ja että työssä onnistuminen vaatii omistautumista ja pitkäjänteisyyttä, mutta tällainen meno kertoo jostakin muusta. Ministerikierrätyksistä tulee sellainen maku, että tärkeintä on olla ministeri – vastuualueesta riippumatta – tulevia vaaleja, karriääriä, CV-merkintöjä tai puolueen etua varten.



Kirjoittaja on mielipidetoimittaja.