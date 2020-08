Päätoimittajalta: Sitä vettä pitää soutaa, mikä veneen alla virtaa

Etelä-Savossa hallituksen sote- ja maakuntauudistus merkitsee myös päätöstä maakunnan uusista rajoista.

Maakunnan kahden sairaanhoitopiirin eli Essoten ja Sosterin välillä ei ole saatu sopua Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden työnjaosta, mikä on johtanut sitkeään kiistelyyn.

Tähän liittyen Sosterin kunnat Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava ovat kertoneet haluavansa suuntautua sotessa osaksi Pohjois-Savoa. Käytännössä tämä tarkoittaa myös maakunnan vaihtoa.

Perusteluna vaihtohaluille on käytetty lähinnä Savonlinnan keskussairaalan aseman turvaamista.

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa soteuudistuksen lakiluonnoksessa Itä-Savon neljä kuntaa onkin kirjoitettu osaksi Pohjois-Savoa.

Hallituksessa soteuudistus on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vastuulla. Hän on kuitenkin kertonut, että tasavertaisena vaihtoehtona on kuntien jatkaminen osana Etelä-Savoa.

Kiurun mukaan asia ratkaistaan sillä perusteella, mitä kunnat ja kuntayhtymät 25. syyskuuta päättyvällä lausuntokierroksella asiasta ajattelevat.