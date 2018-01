Mikkelin Möyhentäjä: Aikuinen ei aina ymmärrä, mikä hänelle itselleen on parasta — siksi aikuinen pitää ohjata oikeille raiteille lempeästi mutta päättäväisesti! Mikkelin Möyhentäjä on tarkkaillut Mikkelin aikuisia huolen täyttämin tuntein. Aikuisten elämässä on paljon arveluttavia piirteitä, jotka edellyttäisivät varhaista ja jämäkkää puuttumista. Anssi Mehtälä

Olen huolestunut nykyaikuisten elämästä Mikkelissä. Homma ei ole hyvän edellä.

Aikuisten käyttäytyminen on usein paitsi häiritsevää, myös heille itselleen vahingollista. Aivan kuin aikuiset eivät ymmärtäisi omaa parastaan. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan määrätietoisia ja asiantuntevia toimia.



Alkoholi on uhka monen aikuisen kehitykselle. Alkoissa, laivoilla ja juomakaupoissa käy maailmanlopun sutina. Aikuiset hakevat juomista kotisohvalleen ”pörinää”, kun kerran kaikki muutkin niin tekevät.

Sodomaa ja Gomorraa muistuttavat myös kaupungin ravintolat. Aikuiset kerääntyvät niihin sankoin joukoin. Päihteiden käyttö on avointa ja runsasta. Yön tunteina sinkoilevat karkeudet ja jytä soi kovalla. Salavuoteutta esiintyy eikä tappeluiltakaan vältytä. Ja näiden aikuistilojen aukioloja vapautetaan vielä lisää!

Aikuisten ruokatavat ovat huolestuttavia. Lautasmalli on romukopassa ja roskaruoka monelle ”in-juttu”. Näin etenkin viikonloppuöisin, kun alkoholi sumentaa aikuisen arvostelukyvyn ja satunnaisheilan lisäksi kainaloon sujahtaa kännipizzalaatikko.

Ja katsopa aikuisen ostoskärryyn. Olutmäyriksien päällä on lasti eineksiä, sipsejä, makeisia ja sokerisia virvoitusjuomia. Ylipaino sekä sydän- ja verisuonitaudit vaivaavat monia aikuisia.



Viihdettä aikuiset etsivät huolestuttavin keinoin. Heidän vapaa-aikansa täyttää Sohvaperunoiden, helppojen tietovisailujen, huutokauppakeisarin sekä eriasteisten narsistipösilöiden vahtaaminen televisiosta. Syvemmiksi kulttuurielämyksiksi riittävät Poliisiopistojen ja Beverly Hills kytän uusinnat. On selvää, ettei tuollainen kehitä.

Radiosta aikuiset huudattavat Kaija Koon, Suvi Teräsniskan, Yön, Elastisen ja Cheekin tapaisia näköalattomia ja musiikillisesti ala-arvoisia ”artisteja”. Tällaiseen melusaasteeseen aikuinen voi uppoutua niin, ettei häneen tahdo saada minkäänlaista kontaktia.



Aikuisten vaatetukseen pitäisi puuttua jämäkällä otteella. Talvisin lenkkipolkuja hallitsevat kahisevat unisex-tuulipuvut, joiden kuosi oli ok silloin, kun Vaatehuoneen Simo myi niitä ysärillä ysiysillä.

Katukuvassa aikuiset erottuvat myös, eikä näky mieltä ylennä. Harmaan ja mustan sävyissä kulkevat aikuiset valloittavat jalkakäytävät, kauppakeskukset ja torit. Monen aikuisen vaate on liian piukka tai löysä ja tyyli yliviivattu tarpeettomana.



Liikenteessä aikuiset ovat huolestuttava ongelmaryhmä. He täyttävät kaupungin kadut muista tielläliikkujista piittaamattomana massana, jossa kaahailu ja muut asennevammat rehottavat. Useat liikkuvat omilla autoilla lyhyetkin matkat, mikä passivoi ja huonontaa kuntoa. Jotkut työpaikat käsittämättömästi jopa antavat työntekijöille autoja ajettaviksi.

Huolestuttavan moni aikuinen käyttää älypuhelinta ajaessaan. Someen päivitetään suksenkärkiä ja marjaämpäreitä. Ongelma-aikuiset jakavat sienikuvia, mikä täyttää some-kiusaamisen tunnusmerkit.

Pulmallisia ovat myös sinänsä hyvää tarkoittavat vaikuttaja-aikuisten päivitykset, joissa lukee ”Mielenkiintoinen, monipuolinen seminaari. Ajatusten tuulettamista ja upeita keskusteluja kollegoiden kanssa” ja päällä on suttuinen kuva auditorion valkokankaasta. Seminaarikutsutta jäänyt aikuinen voi tuntea itsensä huonommaksi ja syrjäytymiskierre kiihtyy.

Älypuhelin aiheuttaa aikuisille myös rappiotilan niskan ja hartian tienoille. Työterveys huhkii laikka punaisena asian korjaamiseksi.



Aikuisissa on tulevaisuus eikä meillä ei ole varaa menettää yhtään. On muistettava, etteivät aikuiset ole samasta muotista valettuja. Jokainen aikuinen on yksilö, joka kipuilee aikuiselämän ristipaineissa. Siksi aikuinen on kohdattava omana itsenään.

Aikuinen tarvitsee rakkautta ja rajoja. Lempeän päättäväinen puuttuminen aikuisen elämään onkin isointa mahdollista lähimmäisenrakkautta. Tunnekuohussaan aikuinen ei ehkä osaa huolenpitoa heti arvostaa, mutta ajan myötä ymmärrys kasvaa.