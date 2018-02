Mikkelin Möyhentäjä: Ihminen on terve kun se leikkii, mutta miksi se ei leiki tarpeeksi? Mikkelin Möyhentäjää askarruttaa, mihin aikuisen elämästä katoaa spontaani häröileminen ja kaiken olevaisen ihmettely. Anssi Mehtälä

Töihin kävellessä tulee monesti vastaan Urpolan koululaisia. Alakoululaisten meininkiä katsellessani mietin, että nuo ne osaavat ottaa elämästä ilon irti.

Miksi innokkuus ja heittäytyminen katoaa, kun kasvaa?

Koulumatkaa rytmittää positiivinen häröily. Erityisesti pojat nuohoavat hyvin tarkkaan lumipenkat, nuoskakelillä käyvät lumipallo-salamasotaa ja yleisesti ottaen suhtautuvat joka päivä toistuvaan reittiinsä alati uutena, mystisenä retkenä, joka johtaa arvaamattomiin seikkailuihin.



Muistui mieleen käsite homo ludens, leikkivä ihminen. Hollantilainen Johan Huizinga julkaisi samannimisen kirjan vuonna 1938.

Hänen mielestään leikki on ihmisen tehdasasetus. Meillä on tarve tehdä tarpeettomia asioita, joista tulee hyvä mieli. Leikki on kivaa, koska siinä on omat säännöt, aikakäsitys ja järjestys. Niillä ei ole mitään tekemistä arkitodellisuuden kanssa.

Samanlaista se oli, kun kävelin Urpolaan kotoa Maaherrankadulta. Saimme joskus kulutettua käsittämättömästi aikaa lyhyellä koulupolullamme. Piti ”oikaista” Ryssänkirkonmäen kautta, tähdätä puisen kävelysillan ylitys hetkeen, jona alta meni höyryjuna pitkin Savon rataa ja käydä heilumassa läheisen notkelman puihin viritellyissä köysissä, jotka olivat Tarzanin liaaneja.

Paluumatkalla sama uusiksi. Jos alla oli polkupyörä, oli kävelytien varren shikaaneissa hyvä paikka raisulle fillariendurolle. Yksi kaveri sieltä talutettiin kotiinkin, kun kisa päättyi traditionaaliseen tangon yli singahtamiseen ja laskeutumiseen naama edellä. Kyllä tuli verta! Kiertoreitit eivät ole heinittyneet, joten perinne elää.



Jäin miettimään, miksi innokkuus ja heittäytyminen katoaa, kun kasvaa. Mihin häviää huoleton, hyppelehtivä liikkuminen ja innostuminen? Miksi me aikuiset emme keksi nerokkuuksia, joita julkaistaan Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset-palstalla perjantaisin?

Luin jostakin, että nelivuotiaaksi asti lapset voivat nauraa leikkiessään jopa 400 kertaa päivässä. Tyypillinen aikuinen nauraa vain 15 kertaa, mikä sekin on kyllä yläkanttiin monen kohdalla. Selitys löytyy siitä, että lapsuus on vapaata ja vapauttavaa, mutta kaikenlaisia rajoitteita tipahtelee sitä mukaa kun vuosia tulee. Perseestä, mutta totta.



Onhan meillä aikuisilla toki saumaa vaikka minkälaiseen leikkimiseen. On teattereita, sorsaporukoita, tanssiryhmiä, bändejä, sienikerhoja, frisbeegolfaajia, herrainklubeja, pienoismallikerhoja ja hatunhuovuttajia. Eikä kai se ole sattumaa, että englannin kielen sana play tarkoittaa leikkimisen lisäksi näyttelemistä ja soittamista.

Hienoja harrastuksia kaikki, mutta niissä on perusvika. Ne perustuvat ennalta sovittuun säännönmukaisuuteen, aikataulutukseen, roolitukseen tai muuhun askelkuvioon. Niistä puuttuu täydellinen spontaanius, joka vie ihmisen nanosekunnissa Urpolasta Ugandaan.

Tai anarkistinen asenne, joka saa lapsen hajottamaan uuden lelunsa palasiksi. Koska se on jännittävämpää kuin sen käyttäminen tavalla, joka määritellään aikuisten kirjoittamissa käyttöohjeissa. Ei se ole uhittelua eikä kapinaa, vaan kekseliäisyyttä. Tätä ideologiaahan voisikin soveltaa vaikka seuraavaan työpuhelimeen...

Eikö ruuhkavuosissa tarpovan aikuisen arki piristyisi, jos välillä piipahtaisi henkisesti ja fyysisesti penkan puolella? Sukeltelisi hangessa, antaisi kaverille lumipesut ja heittelisi lumppareita liikennemerkkiin niin kauan, että lapaset kastuisivat läpimäriksi. Tai laskisi minisuksilla Urpolan viitosen jyrkimmän mäen alas? Veisivätköhän Moisioon jos kokeilisi?



Yksi parhaita televisio-ohjelmia on Myytinmurtajat. Vasta tätä juttua kirjoittaessani tajusin, miksi.

Nehän leikkivät siinä! Kokeilevat kaikenlaista älytöntä meidän muiden huviksi. Kaikkea sitä, jonka tekemisestä olemme ehkä itsekin haaveilleet. Henkilökohtainen plan b:ni onkin ollut jo pitkään Myytinmurtajaksi ryhtyminen. Kiinnostaisi esimerkiksi tietää, voiko nyrkkeilyhanskaan oikeasti kätkeä hevosenkengän, niin kuin Tomissa ja Jerryssä tehdään.