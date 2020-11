Kolumni: Miten jaksat nousta sängystä, jaksatko opiskella, oletko onnellinen?

Milloin olisi aika hidastaa?

Olen itse harjoitellut tätä koko elämäni. Voin sanoa, että silloin pitää hidastaa, kun ajatuksesi heittelee, etkä pysty keskittymään. Sinun pitää alkaa miettiä, miten voit oikeasti.

Kysymykseen "miten menee?" on helppo vain nopeasti vastata, että ihan hyvin. Mutta seuraavan kerran, kun sinulta kysytään miten voit, jää miettimään sitä kunnolla.

Mielenterveysviikkoa vietetään tällä viikolla. Viikon tarkoituksena on pohtia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

Mistä tietää, että itse ei voi hyvin? Mistä tietää, kun läheinen ei voi hyvin? Ja mistä tietää, että on masentunut?

Mielenterveys koostuu monista eri asioista, ja se syntyy samana päivänä kuin sinäkin. Se kehittyy ja siihen vaikuttaa melkein kaikki mahdollinen.

Mielenterveys kertoo, miten jaksat nousta sängystä, miten jaksat opiskella, oletko onnellinen. Se voi myös määrittää millainen ystävä olet. Miten pystyisit rakastamaan muita, jos et rakasta itseäsi?

Suomen mielenterveysseuran mukaan yli puolet mielenterveysongelmista alkavat alle 14 vuoden iässä. Lasten ja nuorten paha olo voi syntyä helposti. Koulussa koetut suoriutumispaineet ja muihin vertaaminen voivat käydä pidemmän päälle todella raskaaksi.

Paha olo kasaantuu hiljalleen, ja lopulta se voi tulvia yli. Olisi äärimmäisen tärkeää, että jokaisella olisi edes jokin tapa saada omaa ammetta tyhjentymään. Koska jos sinne kertyy liikaa vettä, sinne hukkuu.

Paha olo kasaantuu hiljalleen, ja lopulta se voi tulvia yli.

Mielenterveysviikon kysymykset ovat tärkeitä ja monimutkaisia. Olen itse kamppaillut kyseisten kysymysten äärellä ja haluan kertoa, että niistä selviää. Kaikesta selviää, kun vain on oma turvaverkko auttamassa.

Milloin tietää, että itse ei voi hyvin? Sitä ei huomaa helposti, koska ihminen usein alkaa vähätellä omia tunteitaan. Siksi olisikin tärkeää antaa aikaa itselleen.

Miksi et enää kerkeä nähdä kavereita? Miksi sinun elämästäsi on tullut niin kiireistä? Sinun on järjestettävä aikaa nähdä ystäviäsi. Jos et joskus jaksa siivota tai käydä urheilemassa, niin se on täysin okei. Silloin tiedät, että et voi hyvin, kun et enää jostain syystä pysty tekemään asioita, joista nautit.

Mistä tietää, että läheinen ei voi hyvin? Jos ihmistä näkee päivittäin, voi muutosta olla vaikea huomata. Joskus muutoksen näkee helpommin, jos viime näkemisestä on kulunut jo aikaa.

Ihminen voi vetäytyä ja hiljentyä. Hän ei ehkä jaksa lähteä samalla tavalla tekemään asioita kuin ennen.

Mistä tietää, että on masentunut? Masennus on sairaus, se ei välitä ajasta tai paikasta. Se on voimakas, ja sen tavoite on litistää ihminen.

Vaikka masennus on vahva, se on silti voitettavissa. On tärkeää, että masennus huomataan nopeasti. Jos sitä ei yritä päihittää, niin nopeasti se ottaa molemmista jaloista kiinni ja vetää pimeyteen.

Masennus on ovela: Se voi antaa hetkiä sinulle, jolloin alat kuvitella, että voitkin hyvin. Mutta sitten se iskee kaksi kertaa kovemmin.

Masennus tuntuu siltä kuin ei olisi enää mitään annettavaa. Tuntuu, että elämästä olisi imetty viimeisetkin valot pois. Sitä ei itse huomaa kuin vasta jälkeenpäin.

Kirjoittaja oli tet-harjoittelussa Länsi-Savon toimituksessa.