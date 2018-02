Kolumni: Työaikaa voi lyhentää, koska yhteiskunta tulee ihan oikeasti pienempää palkkaa vastaan — Tiedän, koska teen sitä itse ja voin suositella Työelämä on monilla tulipalojen sammuttelua, ja valitettavan monella työpaikalla arki on rakennettu työntekijöiden joustavuuden varaan. Muitakin mahdollisuuksia on, muistuttaa Tanja Rihu. Tanja Rihu.

Työ ei tekemällä lopu, sanoo vanha kansa.

Oikeassa on.

Ei ole yksi eikä kaksi eläkeläistä, jotka ovat sanoneet jälkikäteen, että töissä olisi voinut riehua vähemmän.

Eikä tarvitse olla edes lähellä eläkeikää, että moni nykyinen työntekijä tunnistaa tilanteen, kun aina jää jotain tekemättä tai on vain pakko tehdä huonommin kuin haluaa.





Essoten sosiaalityöntekijät kuvasivat työtään pitkään jatkuneessa tekijävajauksessa tulipalojen sammutteluksi. Hieno ja kuvaava määritelmä, joka osuu valitettavan usein muillekin aloille.

Törkeyden puolelle meni kuitenkin se, kun hoitajia työtaistelun ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana syytettiin potilasturvallisuuden vaarantamisesta.

Monella työpaikalla toimiva arki on rakennettu sen varaan, että työntekijät joustavat työajoissa jatkuvasti, jopa päivittäin. Se ei ole oikein, mutta todellisuutta.





Työelämän kovat vaatimukset näkyvät myös ihmisten terveydessä. Jopa neljäsosa kokee Työterveyslaitoksen mukaan jossain vaiheessa työuupumuksen.

En halua neuvoa ketään, mutta jos työ on pelkkää selviytymistä päivästä toiseen ja lomat nousevat ainoiksi hyviksi hetkiksi elämässä, kannattaa kuunnella kellojen soittoa. Ne hälyttävät.





Työajan lyhentämisestä puhutaan paljon, mutta tehdään vähän. Itse aloitin syksyllä osittaisella hoitovapaalla ja siirryn pian osittaiselle opintovapaalle.

Palkka laski työtuntien mukana, tietysti, mutta ihan oikeasti myös yhteiskunta tulee vastaan.

Uusi taloustilanne näkyy sekä veroprosentissa, päivähoitomaksuissa että pankin vaatimuksissakin, vaikka on velkaa.

Ja uskokaa tai älkää, myös Kela tai liitto voivat auttaa. Suosittelen, että kannattaa selvittää omat vaihtoehdot.





Kotipäivät tuovat selvää säästöä, kun ruoka tehdään kotona eikä bensaa kulu.

Pärjääminen vähemmällä on mahdollista.

Ja toisaalta, onko mikään yhtä arvokasta kuin oma hyvinvointi?



Kirjoittaja on aluetoimittaja.