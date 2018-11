Kommentti: Tätä mahdollisuutta ei kannata tuhlata

Jos käy niin, ettei Classicin maajoukkueosastoa nähdä Mikkelissä, saa Hatsina silti vastaansa sunnuntaina erittäin kovan joukkueen. Suomalaisen salibandyn suurseuran Classicin status takaa sen, että tamperelaisten peliasuun pukeutuu laadukkaasti valmennettuja pelaajia.

Mutta katsoi asiaa miten päin tahansa, menettäisi ottelu jotakin, jos Classicin riveissä pelaavat maajoukkuemiehet jättävät Mikkelin väliin. Jos on olemassa pienikin mahdollisuus siihen, että Mikkelissä on mahdollista nähdä Juha Kivilehdon kaltaisia kolminkertaisia maailmanmestareita, kannattaa asian eteen kääntää viimeinenkin mahdollinen kivi.

Asia ei voi jäädä kiinni ainakaan siitä, etteivät pelaajat ehtisi lentokentälle ajoissa. Mikkelissä ottelu alkaa jo neljältä, joten suoraan stadiumilta lähtemällä pelaajat kyllä pääsevät Helsinki-Vantaalle hyvissä ajoin ennen maanantaina aamulla lähtevää lentoa.

Kuten Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltolakin asian sanoi: cup on olemassa tällaisia otteluita varten. Sunnutain ottelu on loistava mahdollisuus markkinoida salibandya Mikkelin seudulla. Laji on Mikkelissä hyvässä nosteessa, johon kannattaisi liitossakin kiinnittää huomiota.