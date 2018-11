Kommentti: Etkö voi sietää vapaa-aikaa? Ryhdy opiskelijaksi!

Takana on kymmentuntinen työpäivä, miltä kuulostaisi vielä kolme tuntia lisää? Tätä me vaadimme korkeakouluopiskelijoilta.

Määräajassa valmistumiseen vaadittava tahti on 30 opintopistettä lukukauden aikana. Yhden opintopisteen työmääräksi on arvioitu noin 27 tuntia. Se tekee esimerkiksi nelikuisella syyslukukaudella kymmenen tuntia per arkipäivä.

Todellisuudessa opinnot alkavat usein viikko syyskuun alusta ja päättyvät kaksi viikkoa ennen vuodenvaihdetta. Tuolloin työmäärä hipoo jo 12,5 tuntia joka arkipäivä.

Totta kai opintojaan voi rahoittaa nostamalla opintolainaa, jota saa 650 euroa kuukaudessa. Tuolloin esimerkiksi Mikkelissä opiskelevalla on tukien kanssa käytettävissä noin 1 200 euroa kuukaudessa. Lainaa vastaavan summan kokoamiseksi olisi kymmenen euron tuntipalkalla käytävä töissä noin 16 tuntia viikossa.

Opiskelijat ovat stressaantuneita ja tutkimusten valossa suurin syy tähän on toimeentulo. Helsingin yliopiston juuri julkaiseman arvion mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella yksin asuva alle 45-vuotias tarvitsee vähintään noin 1 130 euroa kuukaudessa kohtuulliseen elintasoon. Siihen opiskelijat kyllä yltävät, mutta jääkö elämiseen aikaa?