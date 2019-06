Kommentti: Pienellä budjetillakin voi mökkeillä

Esimerkiksi monen Etelä-Savosta vuokrattavan mökin hinta on viikonlopulta halvempi kuin vaikkapa hotellihuone Tukholmasta, kirjoittaa Länsi-Savon kesätoimittaja Janne Laukkanen.

Mökkeilyä väitetään usein kalliiksi harrastukseksi, mutta mökkielämästä nauttimiseen ei kuitenkaan tarvitse lottovoittajan tiliä.

Esimerkiksi monen Etelä-Savosta vuokrattavan mökin hinta on viikonlopulta halvempi kuin vaikkapa hotellihuone Tukholmasta. Kun huoneen hintaan lisätään ulkomaille matkustamisesta syntyvät kustannukset, hintaero on budjettilomailijalle jo merkittävä. Vaihtoehdot ovat myös monipuolistuneet Airbnb:n kaltaisten palveluiden noustua yleiseen tietoisuuteen. Mökeistä ei ole myöskään varsinaisesti pulaa: vuonna 2018 Suomessa oli yhteensä yli 509 000 mökkiä. Jos kaikki suomalaiset olisivat jakautuneet viettämään esimerkiksi juhannusta näille mökeille yhtä aikaa, jokaisessa olisi ollut noin 11 juhlijaa.

Mökkeily on varteenotettava vaihtoehto myös ympäristön kannalta. Ilmastonmuutos on puhuttanut maailmaa valtavasti viime aikoina, ja tilanne näkyi myös kevään eduskuntavaaleissa. Ympäristöministerin virkakin päivittyi ympäristö- ja ilmastoministeriksi. Jos autoilun tai julkisilla liikkumisen päästöjä verrataan risteilijöiden tai lentokoneiden päästöihin, Saimaalle vetäytyminen on huomattavasti vihreämpi valinta.