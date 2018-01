Kommentti: Olut on jotain ihan muuta kuin pelkkiä prosentteja — mutta keskustelu aiheesta jumittuu aina pelkkiin ongelmiin Alkoholilain uudistaminen voi tukea alan työllisyyttä ja tuoda uusia työpaikkoja. Alkoholin aiheuttamat haitat ovat kiistattomia, mutta ongelmien syitä pitää etsiä muualta. Anssi Mehtälä

Suomessa on mahdotonta käydä älyperäistä keskustelua alkoholista. Vanha, ongelmalähtöinen asennemaailma hallitsee sitä liikaa. Yritän kumminkin. Nyt on kyse oluesta.

Mitä jos unohdettaisiin alkoholiprosentti ja puhuttaisiin oluen laadusta ja mausta? Ja siitä, että uudistunut alkoholilaki antaa monelle suomalaiselle pienpanimolle mahdollisuuden tehdä parempia tuotteita, pärjätä kilpailussa ja työllistää enemmän ihmisiä?



Ajatellaan musiikkia. Joku sävellys voi olla luontevasti pariminuuttinen, joku kestää viisi minuuttia. Joskus on soitava kymmeneen minuuttia ja ylikin, ennen kuin sanottava on tullut sanotuksi.

Oluessa on sama juttu. Joku olut toimii vähän päälle pariprosenttisena, suurin osa asettuu luontevasti viiteen prosenttiin, mutta monet kehittyvät kymmenen prosentin hujakoille. Se on osa niiden luonnetta.





Olutharrastajat ja -valmistajat suosivat erilaisia oluita erilaisiin tilanteisiin. Keinotekoinen 4,7 prosentin raja alkoholin määrässä on tähän saakka pakottanut monia valmistajia tekemään oluestaan keinotekoisesti laimeampaa, jotta se kelpaisi vähittäiskauppaan ja olisi kannattavaa tehdä.

Jos kieltäminen ja saatavuuden hankaloittaminen oikeasti tepsisi, Suomi olisi ollut raivoraitis kansa vuosien 1919—32 kieltolain jälkeen.



Hommassa on kyse vähän samasta kuin Euroviisuissa, joissa kaikki biisit pakotetaan kolmen minuutin maksimimittaan. Ei ihme, että niistä tulee niin onnetonta metritavaraa. Isommalla sallivuudella olisi niissäkin kekkereissä mielenkiintoisempaa.



Vähän vahvempien juomien tulo vähittäistavarakauppoihin on nostattanut Suomessa paljon vaikuttavuuttaan kovasanaisemman keskustelun. Ongelmajuomisen syyt löytyvät ihan jostakin muualta kuin kauppojen valikoimista ja hinnoista.