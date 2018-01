Mäntyharjulaisen koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Kiusaaminen jättää ikuiset arvet sydämeen Erilaisuus on rikkaus. Mutta erilaisuudessa on myös huonot puolensa, yksi niistä on kiusaaminen. Ai mikä on minun mielipiteeni? Kiitos kysymästä, mielestäni se on sanoinkuvailemattoman väärin. Kirjoittaja muistuttaa, että kiusaaminen voi jäädä uhrin sydämeen ikuisesti.

Henkilökohtaiset kokemukset 8-vuotiaasta asti ovat yhä läsnä elämässäni, tavalla tai toisella. En ole koskaan täysin toipunut edes ensimmäisistä kerroista. Kiusaaminen on aina yhtä väärin, oli se sitten fyysistä tai henkistä, tai vaikka se tapahtuisi netissä.

Tämä julma satuttava vääryys jää uhrin sydämeen ikuisesti. Arvet ovat ikuisia, eikä kiusattu voi välttämättä jatkaa elämäänsä samalla tavalla kuin ennen.

Kiusattu voi helposti syrjäytyä täysin, jolloin se näkyy koulunkäynnissä, harrastuneisuudessa ja mielialoissa. Kiusattu jää helposti yksin, halusi tai ei. Syy tähän on se, ettei kiusatun luo ehkä haluta mennä, koska pelätään, että tullaan itse kiusatuksi.

Kiusaamisen takia ihminen voi sairastua masennukseen, ja pahimmassa tapauksessa kiusaaminen voi johtaa itsemurhaan. Myös kiusaajalla on samat riskit, jos he alkavat katua tekojaan. Eihän kukaan halua kuulla tätä kamalaa uutista, että esimerkiksi oma tytär on tehnyt itsemurhan.

Voiko tähän vaikuttaa? Voi. Jokainen ihminen voi omalta osaltaan vaikuttaa asiaan. Jokainen ihminen kantaa vastuuta siitä, että kaikilla on hyvä olla ja ettei kukaan jää yksin.

Tämä koskee kaikkia tilanteita. Työpaikat, koulut, harrastukset… Kaikilla on oikeus olla oma itsensä. Muista, sinä olet juuri täydellinen sellaisena kuin olet ja saavutat unelmasi! Älä anna muiden horjuttaa sinua, ole vahva!



Emmi Ollikainen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8B