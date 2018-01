Lukijalta: Koulut ja päiväkodit on rakennettava sinne missä lapsetkin ovat Yksinäisyys heikentää monen lapsen ja nuoren elämänlaatua. Tutkimusten mukaan joka viides lapsi tai nuori kärsii vakavasta yksinäisyydestä. Lapsuuden pitkäaikainen yksinäisyys jatkuu usein nuoruudessa, mikä syrjäyttää nuoria ja työntää heitä yhteiskunnan ulkoreunoille.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi asukkaiden hyvinvointierojen kaventamisen, eriarvoisuuden ehkäisyn, yhteisöllisyyden lisäämisen, mielen hyvinvoinnin edistämisen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämisen.



Mikkelin tulee toimeenpanna tavoitteita ripeästi. Tärkeä arjen toteuttaja on päivähoitopaikkojen ja erityisopetuksen hajauttaminen lähelle lapsia.

Päivähoito on lähipalvelu. Lapsen pitää päästä päivähoitoon omalla alueellaan ja tutustua lähiympäristönsä lapsiin ja saada mahdollisuus kuulua ympäristön kaveripiiriin. Päivähoidossa muodostuneet kaverisuhteet tukevat koulupolkua, kun saman ikäluokan lapset jatkavat yhdessä koulutaivalta samalta asuinalueelta.

Nyt aivan liian useat mikkeliläiset perheet joutuvat kuljettamaan lastaan päivähoitoon asuinalueensa ulkopuolelle ja aivan liian moni erityisoppilas käy koulua muussa kuin lähikoulussaan.



Perusopetuslaki takaa lapsille oikeuden lähikouluun ja riittävän varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen oppimisvaikeuksiin ym. tuen tarpeisiin omassa koulussaan. Lähikouluperiaate tarkoittaa, että lapsi voi käydä koulua, jonka oppilaaksi hän asuinpaikkansa perusteella kuuluu. Mikkelissä erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat heikommassa asemassa kuin muut. Osa erityisluokkien oppilaista kuljetetaan kauas lähikoulustaan ja asuinympäristöstään, mistä voi seurata yksinäisyyttä ja yhteisöllisen tuen vähenemistä.

Erityinen tuki pitää Mikkelissä kohdentaa lähelle lapsen asuinympäristöä. Tukea ja apua on saatava omassa lähipäiväkodissa ja lähikoulussa. Meillä on oltava riittävästi pienryhmiä, erityisopettajia ja avustajia eri puolilla kaupunkia ja tilojen esteettömyyttä on parannettava.



Mikkelin on siirryttävä tiedolla johtamiseen. Kun tiedetään missä lapset asuvat, on näille alueille perustettava tarpeen mukainen määrä palveluita. Näin vältämme myös turhat investoinnit.

Oli ja on aivan pöljää tehdä massiivisen suuria päiväkoteja keskelle ei mitään, kuten tehtiin Kalevankankaalle, jonne lapsia kuljetetaan autoilla Mikkelin eri lähiöistä. Jokainen lähiö tarvitsee omat palvelunsa. Lähiöpalveluiden vahvistaminen on myös ympäristöystävällistä, kun turhat autolla ajelut jäävät pois.



Satu Taavitsainen

kansanedustaja (sd.), puheenjohtaja, Sdp:n valtuustoryhmä, 2. varapuheenjohtaja,

kaupunginvaltuusto

Mikkeli