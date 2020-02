Mielipide: Tunnistaako Mikkeli elinvoimatekijänsä?

Mikkeli rypee talousahdingossa ja maineen kanssa on ongelmia. Talouden kunnostamiseen ja maineen palautukseen onkin syytä keskittyä, mutta elinvoima- ja vetovoimatekijöitä ei voi unohtaa eikä niiden kehittymistä saa estää.

Mitä ovat Mikkelin elinvoima- ja vetovoimatekijät? Eikö niitä tunnisteta. Ainakin niitä väheksytään, kohdellaan kaltoin ja laiminlyödään.

Kaltoin kohtelusta esimerkkeinä ovat Ristiinan lukiopäätös, kyläkoulujen kohtalo ja viimeksi aluejohtokuntien kimppuun käynti. Kaikille esimerkeille on yhteistä, että ne ovat pienten kuluerien asioita, mutta voisivat olla Mikkelin elinvoima- tai vetovoimatekijöitä.

Mikään näistä ei ole Mikkelin talousahdingon syy eikä niitä rankaisemalla saada kaupungin taloutta kuntoon. Iso koulu taas ei ole vetovoimatekijä. Olisikin erikoista, jos pääkaupunkiseudun lapsiperheet hakeutuisivat Mikkeliin saadakseen lapsensa isoon kouluun.

Muuttajat tulevat siksi, että lapset pääsevät hyvään päiväkotiin ja koulu on lapsen mittapuulla sopivan kokoinen. Kohtuukokoisen koulun perheitä yhdistää yhteisöllisyys, ja se on myös elinvoima- ja vetovoimatekijä. Liitoskuntiemme koulut tarjoavat tällaista vetovoimaa.

Mikkelin merkittävä elinvoimatekijä moneen muuhun Suomen kaupunkiin verrattuna on pääkaupunkiseudun läheisyys. Onko tätä tekijää oikeasti hyödynnetty vai väheksytty ja laiminlyöty? Millaiset asiakkuus-, alihankinta- ja yhteistyösuhteet kaupungilla ja yrityksillämme on pääkaupunkiseudulle?

Päätoimittaja Timo Laitakari ottikin (LS 16.2.) esille Itärataa nopeamman Mikkeli–Lahti-oikoradan ja sen mahdollisuudet Mikkelille ja Kuopiolle. Heinola suunnittelee jo raideliikenteen aloittamista välillä Heinola–Lahti pääkaupungin imuun päästäkseen. Mitä Mikkeli on oikoradan eteen tehnyt?

On hyvä nähdä tulevaisuuteen: kun ei voi kilpailla veroäyrin hinnalla, pitäisi kilpailla nopealla junayhteydellä ja Saimaan rannan asumisella, hyvillä palveluilla ja maaseudulla. Siis periaatteella koti Mikkelissä, työ pääkaupunkiseudulla. Syväsatama ja alueen historia ovat myös elinvoimatekijöitä.

Mikkelin elin- ja vetovoimatekijöiden tunnistamista voi vaikeuttaa myös identiteettiongelma. Vaikuttaa siltä, että haluttaisiin olla iso kaupunki, rakentaa torneja ja torin ympärystä, vaikka ollaan pieni ja haja-asuttu maaseutukaupunki, jonka resursseja ovat luonnonvarat: maa, metsä, vedet ja rannat. Suurin teollinen tuotantolaitoskin sijaitsee maaseudulla, Ristiinassa.

On vaikea kehittää omaa kotikuntaa, jos identiteettikäsitys on hämärtynyt ja jos tavoitetila on liian kaukana todellisuudesta. Kesäasukkaamme arvostavat meitä Saimaan rannalla sijaitsevana maaseutukaupunkina, joka tuottaa luontoelämyksiä, hyvää ruokaa ja metsälähtöisiä tuotteita. Entä jos itsekin arvostaisimme?

Pirjo Siiskonen

Mikkeli