Mielipide: Nyt leikataan tulevaisuuden Mikkelistä

Mielipiteeni on, että nuorten koulutuksesta ei tulisi leikata. Olisi typerää karsia kursseja Mikkelin toimipisteestä, mutta yhtälailla lakkauttaa Ristiinan toimipiste, joka toimii todella hyvin.

Monet saattavatkin ihmetellä Mikkelin lukionuorten pitkäpinnaisuutta, ja kuinka he eivät ota kantaa asiaan tai puolusta omaa lukiotaan. Uskon, että tämä johtuu siitä, että he eivät halua nostaa omia luokkakokojaan, eivätkä karsia kurssejaan. Hekään eivät todennäköisesti näe kumpaakaan vaihtoehtoa hyvänä.

Lukiomme lakkauttaminen johtaisi pitkällä tähtäimellä syrjäkylän kuihtumiseen.

Kyse on mielestäni päättäjien epäinhimillisestä vastakkainasettelusta. Näinkö he yrittävät saada tahtoaan läpi? Vaihtoehtoja on oltava enemmän kuin kaksi.

Minulle on ala-aste ikäisestä ollut selvää että menen lukioon, Ristiinan lukioon. Olen opiskellut pian 9 vuotta Ristiinassa, samoissa tutuissa tiloissa, tuttujen oppilaiden ja opettajien kanssa. En ole valmis muuttamaan 16-vuotiaana pois kotoa.

Ymmärrän toki että 20 kilometriä ei kuulosta pahalta, mutta se vaikuttaisi huomattavasti monien nuorten arkeen. Huomioitteko nyt jo Ristiinaan kauempaa tulevien oppilaiden pitkät, jopa 40 kilometrin matkat?

Vaikka ammattikoululaisetkin käyvät koulua Mikkelissä mukisematta, on lukiota ja amista turhaa verrata tässä tilateessa. Meillä kaikilla on syy miksi valitsimme, ja tulemme valitsemaan Ristiinan lukion. Kuinka monet nuoret saavat jatkossa ”lähi” lukio-opetusta, jota Mikkelin toimintastrategiassakin pidetään tärkeänä, kun Ristiinan lukiossa käy jo nyt Mikkeliläisä nuoria?

Nuoret ovat nyt kohteena. Ymmärrän, että kyseenalaistetaan nuorten kypsyyttä huomioimaan kaikkia näkökantoja, mutta huomioivatko päättäjät nyt nuoret, joilla on paljon fiksuja ajatuksia perusteluineen? Olemme ottaneet asioista selvää. Emme ole manipuloitava lapsikuoro, vaan fiksu joukko nuoria, jotka vaativat oikeuksiaan lähiopiskeluun.

Kaikki tietävät, että säästöjä on tehtävä. Se, että tehdäänkö ne nuorten kustannuksella vai priorisoidaanko asiota, jää päättäjien käsiin. Ovatko säästöt edes kannattavia tästä kohteesta? Haluaisin muistuttaa, että me nuoret olemme tulevaisuuden veronmaksajat. Me olemme tulevaisuuden Mikkeli.

Ristiina, Mikkeli