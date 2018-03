Lukijalta: Paikalliset sähköyhtiöt ovat asukkaiden turma Mikkeliläisen sähkö- ja kaukolämpöyhtiö Etelä-Savon Energia Oy:n taseessa on yli 90 miljoonan euron velkapommi muun muassa siksi, että yhtiö on lähtenyt seikkailemaan "uusille energia-aloille".

Aloille, joista yhtiöllä ei ole mitään kokemusta. ainoastaan halu kopioida. Ei kykyä luoda mitään uutta. Eikä kykyä maksaa koskaan velkojaan takaisin. Ja näin on muullakin Suomessa, uskoisin.

Paikallisyhtiöiden oman toiminnan kehitys on jumiutunut usein yhteismarkkinointitasolle: montako euroa järjestelyillä lopulta säästyy, kun yhtään työntekijää ei kuitenkaan voida "sopimussyistä" irtisanoa?

Monien paikallisia energiayhtiötä ylläpitävien asiakkain hartiat eivät kestä tällaisten tasepommiyhtiöiden halua ottaa roolia "tulevaisuuden haastavana monipuolisena energiayhtiönä". Kylätoimija ei kuitenkaan voi koskaan pärjätä globaalipelureiden kelkassa.

ESEn kaltaisten paikallistoimijoiden tulisikin muodostaa pikaisesti yhdessä kaikkien, tässä tapauksessa itä- ja kaakkoissuomalaisten energiayhtiöiden, kanssa vahva toimija, jossa yksi osaaja erikoistuu yhteisin voimin yhteen ja toinen toiseen. Koko "Idän Energiayhtiö" (IEY) eri paikkakunnilla osakkaiden tuottamaan, paikallistarpeita vastaavaan energiatuotantoon ja -jakeluun.

Maailmanluokassa paikalliset energia-alan toimijat eivät osaa mitään. Siinä on niiden tuho.

Itä-Suomi tuottaa vain murto-osan koko Suomen bruttokansantuotteesta, näin energiatuotannossakin. Itä-Suomella ei ole varaa paikallisten energiayhtiöiden yksittäisiin kokeiluihin ja seikkailuihin eri energiatuotantoaloilla.

Itä-Suomi tarvitsee siksi vain yhden vahvan energiatoimijan. Kuten monet muutkin Suomen maakunnat.



Jiitee Hartikainen

filosofian maisteri

Mikkeli